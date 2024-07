La pazienza è davvero finita: ultimatum per Sainz

Il team sta spingendo per avere Carlos Sainz il prossimo anno, ma ha esaurito la pazienza: ultimatum al pilota spagnolo

Quando siamo ormai arrivati a fine luglio, i tifosi ancora non conoscono quale sarà il futuro di Carlos Sainz il prossimo anno una volta che scadrà il suo contratto con la Ferrari e dovrà fare spazio ad Hamilton.

Il pilota spagnolo è stato accostato ad innumerevoli team negli ultimi mesi, ma una decisione definitiva non è stata ancora presa e c’è davvero grande curiosità di capire cosa sceglierà il ferrarista dopo tanta riflessione. La scuderia più vicina a lui negli ultimi tempi è stata la Alpine che, dopo l’ingresso di Flavio Briatore nel proprio board come consigliere, è parso in vantaggio nella corsa al pilota spagnolo.

Prima del GP di Barcellona, c’era stato anche un incontro tra Briatore ed il padre di Sainz, cosa che aveva attirato gli sguardi e l’interesse di tutti, ma ad oggi neppure all’Alpine lo spagnolo ha dato una risposta. E allora tutti gli altri team sono rimasti in gioco per Sainz, tra questi anche la Williams che però pure ha esaurito la pazienza ed ha dettato le condizioni affinché lo spagnolo possa firmare con loro, dandogli una specie di ultimatum.

Sainz alla Williams: il team britannico dà l’ultimatum

Carlos Sainz sta continuando a sfogliare una grossa margherita per decidere il suo futuro e a distanza di mesi dall’annuncio dell’addio alla Ferrari, ancora non ha scelto la sua prossima meta. Tanti sono i team che si sono interessati a lui e tra questi c’è la Williams che però non vuole essere usata da Sainz o da altri per puntare verso lidi più prestigiosi, parola del team principal James Vowles.

Il team principal della scuderia britannica è stato chiaro nelle sue dichiarazioni durante l’intervista a ‘TalkSport’, facendo capire come vogliano Carlos in squadra, ma che allo stesso tempo si aspettano che lo spagnolo sposi con fiducia questo progetto a lungo termine. Vowles ha poi affermato di volere nel team un pilota che comprenda pienamente cosa significa correre per la Williams: “Conosciamo il nostro posto nel grande schema delle cose. Voglio un pilota che pure voglia unirsi a questo viaggio, che capisca davvero ciò che è la Williams, sia vecchia che nuova. e che ci metta il cuore in quello che sta facendo come pilota”.

Pur capendo i desideri di Sainz, Vowles ha ribadito la volontà del suo team di non essere usato come trampolino di lancio nella maniera più assoluta, sottolineando come lui pur di sposare il progetto della Williams abbia abbandonato la Mercedes. Una sorta di ultimatum nei confronti di Sainz che ora dovrà pensarci bene prima di firmare per la Williams se non si sente sicuro riguardo il loro progetto.