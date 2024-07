Malore terribile e lutto nel calcio: non ce l’ha fatta, che dramma

Il dirigente è stato colpito da un malore terribile che non gli ha lasciato scampo: dramma nel mondo del calcio e tifosi in lacrime

Un nuovo lutto ha colpito in maniera dura il mondo del calcio nostrano che non può non piangere la scomparsa di uno dei suoi dirigenti, deceduto a seguito di un terribile malore che gli è stato fatale.

Ad essere in lutto è soprattutto il movimento calcistico dilettantistico italiano che ha perso uno dei suoi esponenti di spicco, vale a dire Carlo Brambillaschi. Dopo aver chiuso la propria attività agonistica, Brambillaschi era divenuto direttore sportivo e ad oggi occupava tale incarico per il Casale Cremasco, colpito duramente per questa scomparsa tanto terribile quanto improvvisa.

Il ds è deceduto la sera del 18 luglio a causa di un terribile malore che non gli ha lasciato scampo: a nulla sono serviti i soccorsi accorsi in maniera tempestiva sul luogo. La sua morte è stato un fulmine davvero a ciel sereno per il calcio dilettantistico italiano che ha dovuto dire addio ad uno dei suoi punti di riferimento locali più importanti che non può non lasciare un grande nel cuore di addetti ai lavori e tifosi.

Calcio dilettantistico in lutto: addio al ds Carlo Brambillaschi

La figura di Carlo Brambillaschi era e rimarrà una delle più importanti per il calcio dilettantistico italiano. Oltre che come ds, era conosciutissimo all’interno del movimento anche per la sua carriera come giocatore e sono tante le squadre per le quali ha militato durante il suo percorso.

Inoltre, il dirigente ha svolto in molte occasioni il ruolo di allenatore sedendosi sulle panchine più disparate del calcio dilettantistico quali quelle di Chieve, Sergnanese, Soncino, Monte Cremasco ed Aurora oltre che del Casale Cremasco dove è divenuto poi il ds. Il nome di Brambillaschi era conosciutissimo nell’ambiente e sono stati davvero tanti i messaggi di cordoglio arrivati alla famiglia da parte dei tifosi per questa tragica perdita che ha inferto un colpo durissimo al movimento calcistico dilettantistico nostrano.

Brambillaschi lascia moglie e figlie che stanno sicuramente vivendo ore difficile per la sua scomparsa improvvisa che ha colto tutti di sorpresa. I tifosi si sono voluti stringere attorno alla famiglia in questo momento difficile e non possiamo che fare lo stesso anche noi, esprimendo tutto il nostro cordoglio per la terribile scomparsa.