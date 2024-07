Marquez inguaia Bagnaia: Ducati, notizia shock prima di iniziare

Marc Marquez è un pilota Ducati e una notizia a riguardo sta facendo tremare anche Pecco Bagnaia: lo spagnolo ha le idee chiare sul prossimo futuro

Dopo aver trovato spazio nel box di Gresini, Marquez compirà nel 2025 il grande salto, nella speranza di tornare competitivo per la conquista del titolo mondiale. Dovrà fare i conti con un lanciatissimo Bagnaia ma il suo piano è a lungo termine.

Il campionato 2024 sta servendo a Marc Marquez per ritrovare la giusta confidenza con il podio e con la vittoria. Il pilota spagnolo era sparito dai radar delle prime posizioni nelle ultime stagioni in Honda, con un gap tecnico troppo importante nei confronti dei migliori. Con pazienza e abnegazione, però, il #93 si sta riprendendo quello che era suo.

Sicuramente il Team Gresini gli ha dato la possibilità di tornare ad essere se stesso e di ricoprire nuovamente un ruolo da protagonista. Il terzo posto nella classifica iridata è un ottimo punto di partenza, che Marc proverà a difendere da qui al termine dell’anno agonistico. Di certo però per lui conta solo vincere ed ecco che in quest’ottica la promozione nel box ufficiale per il 2025 non può che essere la svolta

Marquez su una Ducati Factory è un cliente scomodo per tutti e questo lo sa bene anche Pecco Bagnaia, che al momento pensa solo a vincere il suo terzo titolo consecutivo. Tra i due potrebbe nascere una grande rivalità interna, bellissima da guardare per i tifosi neutrali, ma di certo difficile da vivere.

Marquez in Ducati, la speranza è quella di andare oltre il 2026: i piani dello spagnolo

Il piano di Marquez, riportato in una recente intervista a ‘SpeedWeek.com’, è quello di rimanere a lungo in Ducati, anche oltre il recente contratto firmato negli scorsi mesi. Per il momento l’otto volte campione del mondo si è legato alla scuderia italiana per due anni, 2025 e 2026, ma nulla vieta che possano diventare anche di più.

Nel 2028 avrà 35 anni e quello potrebbe essere il termine ultimo per dire basta. Prima però c’è tempo per dare l’assalto al nono titolo mondiale e affiancare Valentino Rossi nella storia della MotoGP.

“Mi piacerebbe restare oltre il 2026, magari altri due anni”, ha confessato il fenomeno di Cervera, parlando proprio del matrimonio con Ducati e delle componenti necessarie per vincere un altro titolo. Chissà che questo lasso di tempo non sia sufficiente per realizzare il suo sogno. Come la prenderà Pecco Bagnaia?