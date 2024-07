MotoGP, un anno solo in Ducati: Marquez ha già un team per il 2026

Clamoroso risvolto futuro per Marc Marquez. Il pilota spagnolo, prossimo a passare nel team ufficiale Ducati, potrebbe restare per pochissimo.

In queste settimane di pausa per la MotoGP, continua a far discutere la scelta strategica di casa Ducati. La scuderia che sta dominando ormai da anni il motomondiale, viste le enormi migliorie tecniche apportate alle moto, ha preso una decisione nel comparto piloti che in molti non si aspettavano.

Parliamo ovviamente della promozione di Marc Marquez, in vista della stagione prossima, nel team ufficiale della Casa di Borgo Panigale, su decisione del direttore generale Gigi Dall’Igna. Quest’ultimo ha puntato forte sul campione spagnolo che, in questa annata, si sta facendo valere con la Desmosedici 2023 della Gresini Racing.

Marquez è il prescelto per affiancare Pecco Bagnaia, preferito ad altri due piloti di alto rango quali Enea Bastianini e Jorge Martin, entrambi delusi dalla decisione e già ingaggiati rispettivamente da KTM e Aprilia.

Marquez, vita non facile in Ducati: nel 2026 cambia scuderia?

Secondo quanto riportato dal portale iberico El Nacional, Marc Marquez non avrà vita facile nel team factory della Ducati. Anche perché oltre alla rivalità con Bagnaia, spunta l’interesse di Valentino Rossi, suo storico rivale in pista. Tra i due non corre buon sangue, fin dal motomondiale 2015 per quella manovra ancora oggi molto criticata dello spagnolo, atta a impedire a Vale di duellare con Jorge Lorenzo nella gara decisiva.

Sembra che Rossi, che ha un legame speciale con Bagnaia, stia istruendo quest’ultimo su come limitare le scorribande di Marquez per cercare di mantenere la leadership in Ducati senza farsi sorpassare dal catalano, considerato uno dei centauri più scaltri e furbi in circolazione.

Addirittura c’è già chi parla di un futuro lontano da Ducati per Marc Marquez. Se nella prossima stagione, il classe ’93 non dovesse far bene e deludere le aspettative, si prospetterebbe un immediato cambio di scuderia. Ducati ha scommesso troppo su di lui per accettare un flop del genere.

Nel caso, Marquez sarebbe già costretto a guardarsi intorno. Sulle sue tracce eventualmente vi sarebbero due team che stanno lavorando per crescere e dare del filo da torcere a Ducati. Ovvero i giapponesi di Yamaha e gli austriaci di KTM. Ma prima di trarre conclusioni, bisognerà vedere l’impatto di Marquez con il team campione del mondo che l’ha voluto a tutti i costi.