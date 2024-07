Nadal ha detto No, annuncio inatteso prima delle Olimpiadi: tifosi increduli

Rafa Nadal non ci sarà. Questa la decisione che il fuoriclasse iberico ha preso prima di partecipare alle Olimpiadi di Parigi

E’ tornato in campo dopo oltre un mese di stop, Rafa Nadal. Stavolta non è stato alcun infortunio a fermarlo bensì una precisa scelta di programmazione dovuta all’ormai prossima partecipazione ai tornei olimpici di Parigi che si disputeranno al Roland Garros.

Roland Garros che è stato l’ultimo torneo disputato dal campione iberico, il quale ha preferito dare forfait a Wimbledon per evitare i possibili rischi che avrebbe potuto comportare un brusco cambio di superficie. Motivo quest’ultimo per il quale ha optato per l’Atp 250 di Bastad, torneo su terra battuta vinto 19 anni fa e nel quale ha raggiunto la finale, traguardo che non otteneva da ben due anni.

La prossima settimana Nadal sarà impegnato nella sua ultima Olimpiade della carriera. Un evento cui Rafa non ha voluto mancare anche perché si disputa al Roland Garros, sui campi che l’hanno reso una leggenda vivente del Tennis. A Parigi, Nadal tenterà l’assalto a un’altra medaglia olimpica dopo i due ori vinti a Pechino nel 2008 in singolare a Rio nel 2016 in doppio in coppia con Marc Lopez. Doppio che Nadal disputerà anche a Parigi con un compagno d’eccezione, Carlos Alcaraz.

Nadal salta il torneo, decisione ufficiale: non è nella entry list

In quella che probabilmente sarà la sua ultima stagione della carriera, Nadal ha centellinato i suoi impegni. Us Open a parte, non sappiamo quale sarà la sua programmazione estiva dopo le Olimpiadi anche se qualche indicazione a riguardo, seppur indirettamente, è arrivata.

Nelle scorse ore è stata pubblicata la entry list del Masters di Cincinnati che si disputerà nella settimana di Ferragosto dall’11 al 19 agosto in Ohio. Il nome di Nadal non figura tra gli iscritti al main draw del torneo. Evidentemente Rafa ha deciso di non sfruttare il ranking protetto e di disertare la partecipazione a un torneo che, per gran parte dei protagonisti, rappresenta anche un test di preparazione in vista dello Us Open.

La scelta di Nadal di disertare Cincinnati potrebbe avere risvolti anche sulla presenza di Rafa a Flushing Meadows ? Difficile dirlo, al momento. Lo stesso Nadal, in conferenza stampa a Bastad, ha ribadito che si prenderà tutto il tempo necessario per decidere. Di certo, se lo spagnolo ci sarà, potrebbe presentarsi allo Us Open senza aver disputato prima una partita sul cemento, considerato che non sarà presente nemmeno a Montreal a inizio agosto.

A Cincinnati, presenti tutti gli altri big. Sinner è la prima testa di serie seguito da Djokovic, detentore del titolo, Carlos Alcaraz, Alexander Zverev e Daniil Medvedev. Direttamente nel main draw anche Musetti, Darderi, Arnaldi, Cobolli e Sonego.