Pedullà: “Milan, si tratta per Samardzic. Ma prima tutto su Fofana”

Secondo Alfredo Pedullà, il Milan in questi giorni si concentrerà sul calciomercato dei centrocampisti. È cominciata la trattativa con l’Udinese per Lazar Samardzic.Il padre-agente del calciatore non ha sparato alto con le commissioni. Anzi, è rimasto dentro il limite di 5 milioni, stabilito dalla dirigenza per i compensi agli agenti. Tuttavia, servirà un rilancio rispetto ai 15 milioni ipotizzati.

Questa settimana, invece, i rossoneri si concentreranno sulla questione Fofana. Per il mediano del Monaco serve alzare l’offerta e chiudere anche coi monegaschi e non solo col giocatore, con cui l’accordo è già stato trovato. Perché il rischio è dare il tempo a qualche altra pretendente.