Svolta Berrettini, ora è più vicino: la notizia è una vera manna

Finalmente un’ottima notizia per Matteo Berrettini. Ci voleva davvero dopo i recenti infortuni che ne hanno condizionato il rendimento

Matteo Berrettini sta tornando al top della forma e i risultati stanno li a testimoniarlo. Dopo aver recuperato una buona condizione psicofisica inevitabilmente si è rivisto anche il suo enorme talento. Il meglio però deve ancora venire.

Finalmente si rivede la luce. Matteo Berrettini è tornato ad esprimere un ottimo tennis nelle ultime settimane e dopo i buoni risultati sull’erba, sta trovando risultati anche nella parentesi estivi nei tornei europei su terra battuta. Il tennista azzurro aveva raggiunto la finale a Stoccarda prima di giocare un più che discreto Wimbledon (dando del filo da torcere a Sinner) e riprovando quelle sensazioni positive che mancavano da davvero troppo tempo.

A Gstaad, dove aveva vinto il suo primo titolo ATP, Berrettini ha trionfato di nuovo, conquistando il suo nono torneo in carriera, il secondo dell’anno dopo quello di Marrakech, sempre sul rosso. Matteo ci è riuscito battendo ilnumero 1 del seeding, Stefanos Tsitsipas, in semifinale con il punteggio di 7-6 7-5, vendicando la sconfitta di Fabio Fognini nel turno precedente. Ben più agevole, il successo all’epilogo contro il francese Halys, sconfitto nettamente 6-3; 6-1.

Berrettini risorge a Gstaad, la nuova classifica dell’azzurro

Il secondo trionfo in carriera a Gstaad permetterà a Berrettini di migliorare il proprio piazzamento nel ranking ATP, visto che ora Matteo risalirà fino alla posizione numero 50. Era da un anno che l’azzurro non tornava tra i primi cinquanta tennisti della classifica mondiale. A causa dei numerosi infortuni, era addirittura uscito dalla top 100.

Considerando che, nel momento più buio, si erano perse di lui completamente le tracce, con addirittura il rientro tra i primi 100 che sembrava un miraggio, pare quasi di raccontare una favola. Ovviamente nella considerazione del 28enne tennista azzurro, questo deve essere solo un punto di partenza per tornare ai massimi livelli, visto che come età e tempo davanti a sé ce n’è a sufficienza per prendersi ancora altre soddisfazione. L’importante è che le condizione psicofisica resti sempre come quella attuale, senza i ricorrenti stop degli ultimi due anni.

Berrettini, a causa della classifica precedente, non parteciperà alle Olimpiadi di Parigi. Questa settimana sarà in campo a Kitzbuhel, in Austria, sempre su terra battuta. A seguire, il via alla parte di stagione dedicata ai tornei sul cemento con i Masters di Montreal e Cincinnati che precederanno lo Us Open, al via a fine agosto.