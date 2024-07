Addio Verstappen, l’annuncio dà i brividi: stavolta è davvero possibile

Max Verstappen è nervoso, attenzione al mercato piloti e alle vicende interne al team: i grandi rivali ci pensano

La Formula 1 riparte dal Belgio per l’ultimo appuntamento stagionale prima della pausa estiva. In Ungheria, nell’Hungaroring, ha trionfato Oscar Piastri, settimo pilota diverso a vincere un Gran Premio quest’anno su 13 gare. Un bel risultato per la McLaren che piazza una doppietta importante e guadagna punti nella classifica costruttori sulla Red Bull.

Terzo, sul podio, un Lewis Hamilton in grande spolvero nelle ultime uscite, a testimonianza di una Mercedes che pare aver ritrovato una certa consistenza. A retrocedere, invece, è stata proprio Red Bull con Max Verstappen che ha chiuso al quinto posto dopo il contatto con Hamilton e Sergio Perez settimo dietro a Carlos Sainz.

Un Gran Premio piuttosto acceso quello di Ungheria che ci lascia il confronto Piastri-Norris per la prima posizione ma, soprattutto, il nervosismo di Max Verstappen. L’olandese è apparso molto nervoso durante tutto il corso della gara per via delle decisioni a suo avviso errate del team in merito alla strategia a lui dedicata. Un nervosismo che ha acceso la polemica e alimentato inevitabili indiscrezioni di mercato sul suo futuro.

Verstappen nervoso, Wolff ci riprova: la Mercedes c’è

L’atteggiamento di Max Verstappen, durissimo nei team radio con il team, ha scatenato una polemica di non poco conto al termine della gara. Molte le critiche ricevute dall’olandese, reo di non essere riuscito a gestire la tensione in una gara che, a differenza delle altre, non è gli è stata favorevole dal primo all’ultimo giro.

E allora, in chiave mercato, è tornato a parlare Toto Wolff che non ha mai nascosto il desiderio, seppur complicatissimo, di portare Verstappen in Mercedes approfittando del caos che si vive nel box Red Bull. Il team principal del team tedesco ha fatto riferimento ad una clausola che legherebbe Verstappen a Helmut Marko, accordo però ormai sancito dalla permanenza sicura del consulente nel team austriaco dopo una lettera di accompagnamento al suo contratto.

“Non conosco esattamente il contenuto di questa clausola, quello che è importante è la volontà del pilota di rimanere nel proprio team e di guidare per loro. Dipende tutto da questo“, ha commentato Toto Wolff. Il tedesco deve ancora decidere chi sarà il prossimo compagno di George Russell, con Kimi Antonelli in pole position. La possibilità di vedere Verstappen sulla monoposto tedesca, però, continua a stuzzicare Wolff.