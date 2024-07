Formula 1, beffa clamorosa: firma il rinnovo e Verstappen gongola

Arriva una svolta importante sul futuro di Max Verstappen, indirettamente influenzato da una firma che può cambiare completamente le carte in tavola

Il campione olandese Max Verstappen, si ritrova a decidere il proprio futuro in vista delle prossime stagioni e di una Red Bull che non sembra più così irresistibile. Adesso c’è bisogno di tornare vincenti per convincerlo a restare a lunga scadenza.

Il segnale che è arrivato nelle ultime gare è piuttosto chiaro: La McLaren ha scavalcato a livello prestazionale la Red Bull. Al di là di quanto possa accadere in gara e della bravura di Max Verstappen nel nascondere alcuni problemi, la prima fila tutta color papaya nel Gran Premio d’Ungheria è un segnale inequivocabile di che direzione stia prendendo l’attuale Formula 1. A questo va unito tutto quello che si è visto nei precedenti appuntamenti, in cui la stessa Mercedes ha rialzato per due volte consecutive la testa, vincendo con Russell in Austria e con Hamilton in Inghilterra, con quest’ultimo a podio anche in Ungheria.

Verstappen lo ha dichiarato in diverse occasioni che la sua sua monoposto non è più la leader del lotto e che deve lottare strenuamente se vuole tenere il passo dei rivali. Fino a questo momento non è mai stata in discussione la sua leadership del campionato, anche grazie all’alternanza di avversari che gli hanno dato battaglia. Di certo, però, continuando così si rischia di arrivare ad un punto di non ritorno e di perdere lo scettro che da tre anni rimane saldamente tra le mani dell’olandese.

Verstappen resta alla Red Bull: a convincerlo c’è il contratto di Helmut Marko

Le questioni di mercato avevano toccato ampiamente anche Max Verstappen nell’ultimo periodo, visto che si è parlato con insistenza di un suo passaggio alla Mercedes. Dopo l’addio di Adrian Newey molti erano pronti a scommettere che anche il campione del mondo in carica avesse potuto salutare Milton Keynes alla fine del 2024. In realtà ora arriva una notizia piuttosto importante direttamente dall’olanda che può cambiare le carte in tavola e ribaltare la situazione.

Si perché i colleghi del ‘De Telegraaf’ riportano la notizia di un accordo tra la Red Bull ed Helmut Marko, storico consulente della scuderia austriaca e mentore di Max Verstappen. Secondo quanto scritto da Erik Van Haren, l’ex pilota austriaco avrebbe ottenuto una “ritoccatina” al proprio contratto, con la certezza di rimanere in sella per almeno altri due anni.

Questa svolta può rappresentare la rassicurazione necessaria a Max Verstappen per rimanere ben ancorato al proprio posto e pensare di rispettare la scadenza del 2028. Sembra tra l’altro che con questo rinnovo di Marko sia sparita la famosa clausola che liberava Verstappen in caso di addio del superconsulente.