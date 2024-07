Inter: annunciati i numeri di maglia di Martinez, Zielinski e Taremi

Dopo le ufficialità annunciate nei giorni scorsi, i tre volti nuovi dell’Inter di Simone Inzaghi, Josep Martínez, Piotr Zieliński e Mehdi Taremi hanno scelto i numeri di maglia per la stagione 2024/25. Lo spagnolo il numero 13, il polacco ha optato per la 7, l’attaccante iraniano, giocherà con la 99. Dopo i successi per 3-2 sul Lugano e quello di ieri per 2-1 contro la Pergolettese, l’Inter ha ufficializzato le prossime due amichevoli pre-campionato.

Il 27 luglio al Manuzzi di Cesena, la squadra allenata da Simone Inzaghi affronterà gli spagnoli del Las Palmas, mentre sei giorni più tardi, il 2 agosto, se la vedrà contro il Pisa, formazione che milita in Serie B all’Arena Garibaldi-Romeo Anconetani,

Due partite che saranno fondamentali per i nerazzurri poco prima dell’inizio del campionato con l’esordio previsto per sabato 17 agosto sul campo del Genoa in attesa degli ultimi rientri dei Nazionali impegnati agli Europei e in Copa America con Lautaro Martinez che sarà l’ultimo a tornare ad Appiano Gentile.