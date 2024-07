Ultim’ora LeBron James, svolta clamorosa in NBA: è pronto ad acquistarla

La notizia rischia di capovolgere le sorti della NBA in futuro: il piano di LeBron James riempie di gioia i tifosi

Uno dei volti più noti di tutti i tempi in NBA e certamente il più celebre degli ultimi due decenni è LeBron James. La superstar oggi in forza ai Los Angeles Lakers è una simbolo assoluto del mondo del basket, ed è anche il miglior marcatore di sempre della lega americana nonché uno dei più amati del pubblico. Adesso però la sua carriera sembra avviarsi verso il tramonto, a dicembre compirà 40 anni e secondo alcuni tifosi la prossima stagione potrebbe essere la sua ultima in carriera.

Nell’ultimo draft NBA che si è svolto a fine giugno, i Lakers hanno scelto anche Bronny James ovvero proprio il figlio di LeBron. Il numero 23 gialloviola potrà così coronare il suo sogno di scendere in campo in questa stagione con il suo primogenito da compagni di squadra. Raggiunto anche questo obiettivo personale, secondo molti LeBron potrebbe decidere di smettere ma ci sono già voci molto sorprendenti che indicano quale sarà il suo nuovo ruolo in NBA per il futuro.

Dagli USA assicurano: LeBron James sfida Shaquille O’Neal per la proprietà della nuova franchigia a Las Vegas

Secondo quanto raccontato nelle ultime ore dalla rivista statunitense ‘Fortune’, LeBron James sarebbe intenzionato a diventare il nuovo volto della franchigia con sede a Las Vegas che dovrebbe nascere nelle prossime stagioni NBA. Non si tratterebbe però di esserne il volto in campo inteso come giocatore bensì come nuovo proprietario. Per riuscire a ricoprire questo ruolo attualmente l’ala ex Cleveland Cavaliers e Miami Heat è in sfida con Shaquille O’Neal.

Entrambi infatti sono due leggende della NBA e godono di capitali enormi accumulati durante la loro fantastica carriera e non avrebbero grossi problemi ad entrare nel gruppo di proprietà di una nuova franchigia NBA. Da tempo si vocifera infatti che la lega possa creare nuove squadre, una delle quali potrebbe nascere proprio a Las Vegas mentre altri tifosi sperano che possano tornare i Seattle SuperSonics.

Cosa riserverà il futuro di James forse lo sa solo lui ma certamente tutti i suoi fan sarebbero ben contenti di poterlo vedere ancora in NBA, seppur in nuovo ruolo, una volta che avrà deciso di ritirarsi dal basket giocato. Ora però c’è ancora da ammirarlo alle Olimpiadi con gli Stati Uniti e poi almeno per un altro campionato NBA con i Lakers.