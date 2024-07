Due operazioni in uscita per l’Atalanta Under 23.

Secondo quanto riporta Gianluigi Longari si tratta di due giocatori classe 2003. Stiamo parlando di Daniele Solcia, che andrà in prestito al Giugliano e di Moustapha Cisse, che andrà invece in Svizzera al San Gallo in prestito con diritto di riscatto e contro-riscatto a favore dei bergamaschi.