ESCLUSIVA SI Il Braga si inserisce per l’ex Inter Vagiannidis. Le cifre

Sembrava una accelerata decisiva quella fatta dal Botafogo per l’ex Inter Vagiannidis, oggi in forza al Panathinaikos. I brasiliani però non sono l’unico club su di lui.

Ecco quanto riporta su di lui il nostro corrispondente Gianluigi Longari su X: “Il Braga prova ad anticipare il Botafogo per l’ex Inter Georgios Vagiannidis il cui contratto con il Panathinaikos scade a fine stagione. La proposta dei portoghesi: 1,2 milioni alla firma e 1 milione lordo a stagione per 4 anni”.

Nel caso in cui il giocatore prendesse in considerazione la proposta del Braga, l’Inter non riceverebbe la famosa percentuale sulla rivendita prevista nel momento della cessione ai greci, visto che i portoghesi puntano ad averlo a parametro zero alla scadenza del contratto.