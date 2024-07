ESCLUSIVA SI Pedullà: “Colpani, contatti in corso ora fra Fiorentina e Monza”

Dopo settimane di rumors riguardanti il suo futuro, il futuro di Andrea Colpani potrebbe avere a breve importanti novità.

Questo quanto raccolto in esclusiva dal nostro Alfredo Pedullà in merito al fantasista del Monza: “Per Colpani alla Fiorentina ci sono contatti in corso ora fra i Viola ed il Monza”.

Ecco poi quanto spiega: “I dialoghi per Andrea Colpani continuano a distanza, ulteriore conferma che tra Monza e Fiorentina non era stato fissato un incontro per la giornata di lunedì. I contatti ci sono proprio in questi minuti, live, tra i due club per arrivare alla definizione della trattativa. Le parti sono rimaste sempre in contatto, i rapporti sono ottimi. E inconsciamente esiste probabilmente la reciproca convinzione di poter arrivare agli accordi, come lo dimostrano i dialoghi di questi minuti. La Fiorentina vuole spendere una cifra più vicina ai 15 che ai 20 milioni, senza obbligo di riscatto oppure con un obbligo a condizioni non troppo agevoli. Si sta lavorando per trovare una soluzione che accontenti entrambi le parti: Colpani ha già scelto con entusiasmo Firenze, in modo da poter continuare a lavorare con Palladino.