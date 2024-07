ESCLUSIVA SI Pedullà: “Silvestri, in serata contatto Pozzo-Galliani. Il Cagliari sullo sfondo”

Alfredo Pedulla riferisce alcuni aggiornamenti sulla situazione del portiere Marco Silvestri: “Silvestri ha un contratto in scadenza, quasi sicuramente lascerà l’Udinese e sta valutando alcune proposte. Fino a pochi giorni fa c’era il Cagliari, che potrebbe prendere un altro portiere ma che non intende pagare un indennizzo alto per liberarlo dal club friulano. Silvestri è stato sondato – come raccontato – dal Genoa che in Italia ha in testa anche Gollini oltre che la solita pista straniera. Piuttosto ci sono riscontri sul Monza, pista emersa nel prossimo pomeriggio di oggi. In serata c’è stato un contatto tra Adriano Galliani e la famiglia Pozzo, il Monza ha scalato posizioni e può avvicinarsi alla chiusura”.