Una annata che sa tanto di consacrazione quella vissuta da Lucumi con il Bologna: per Thiago Motta è stato uno degli elementi più importanti per questa qualificazione storica in Champions League.

Ora, secondo quanto riferisce Gianluigi Longari, il movimento intorno a lui non manca, ma per i felsinei è inamovibile: “Bologna, nonostante le tante manifestazioni di interesse per Lucumì i rossoblu ritengono il loro centrale difensivo incedibile”.