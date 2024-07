Formula 1, mancanza di rispetto verso Hamilton: ecco cosa è successo

Incredibile quanto successo in Formula 1 ad un campione come Lewis Hamilton: una vera mancanza di rispetto nei confronti del sette volte iridato

Lewis Hamilton ha centrato nel Gran Premio d’Ungheria il podio numero 200 della propria carriera, dopo che a Silverstone era arrivata la vittoria numero 104, un record assoluto per il Circus. Eppure qualcuno gli ha mancato di rispetto.

Molti pensavano fosse finito, ma evidentemente si sbagliavano di grosso. Hamilton ha mostrato negli ultimi due Gran Premi di che pasta è fatto, andando a vincere a Silverstone e conquistando il podio in Ungheria. Un doppio acuto che in pochi si aspettavano in questo momento della sua carriera, ma che ha dimostrato a chi fosse ancora dubbioso di che pasta è fatto il sette volte campione del mondo.

La Mercedes è tornata ad esprimersi su livelli tecnici accettabili e subito ne ha giovato uno come Lewis, abilissimo a sfruttare la minima occasione. Ad onor del vero anche il calendario gli ha offerto una doppietta di piste da lui amatissime, basti pensare che a casa sua ha già vinto la bellezza di 9 volte e sull’Hungaroring ha ottenuto forse alcune delle sue affermazioni più spettacolari (8 in totale).

C’è qualcosa però che ha lasciato Hamilton a dir poco sorpreso al termine del GP. Una mancanza di rispetto, per di più da un suo connazionale che davvero non si aspettava. Anche tutti i tifosi sono rimasti perplessi, visto che grazie alle telecamere le dichiarazioni sono finite in diretta tv prima del podio.

Lando Norris e Lewis Hamilton, scoppia la polemica: la mancanza di rispetto del pilota McLaren fa il giro del mondo

Lando Norris è stato a dir poco scortese nei confronti di Hamilton, parlando in attesa della premiazione. Il giovane pilota della McLaren era forse nervoso per la vittoria sfuggita e per aver dovuto cedere la posizione al compagno di box Oscar Piastri. Fatto sta che a precisa domanda di Lewis: “Eravate veloci oggi eh”, il classe 2000 ha riposto in modo stizzito: “Tu avevi una macchina veloce sette anni fa!”. Al che Hamilton ha ribadito: “Ma tu sette anni fa era già qui?”. Norris, chiudendo il concetto ha aggiunto: “Ora è arrivato il nostro momento di andare forte“. Per chiuderla il pilota della Mercedes ha sommessamente dichiarato: “Volevo solo complimentarmi”.

Molti tifosi che hanno assistito in televisione a questo episodio si sono scagliati sui social contro Lando Norris. Il 24enne non ha mostrato nessun rispetto nei confronti del ben più titolato connazionale che tra l’altro ha ben 15 anni più di lui e un’infinita maggiore esperienza. Una caduta di stile per il pilota McLaren che sta pagando forse oltremodo la pressione generata dalla forza della sua attuale vettura.