Formula 1, un argentino dopo 23 anni: ecco per chi correrà

Sembra proprio che dopo moltissimo tempo potrebbe esserci nuovo un pilota argentino in Formula 1: una piacevole novità per tutto il Sud America

Nel corso della storia uno dei più grandi piloti di tutti i tempi veniva dall’Argentina, ovvero Juan Manuel Fangio, in grado di vincere ben 5 titoli mondiali (record battuto solo da Michael Schumacher e Lewis Hamilton).

Se guardiamo al passato della Formula 1 non possiamo non ricordare le imprese compiute dai piloti sudamericani. A discapito di un presente che non vede argentini o brasiliani in griglia, ci sono stati periodi in cui i due Paesi (a dire il vero più il secondo) hanno dominato in lungo e in largo. Da Fangio a Senna, passando per Piquet e Gonzalez, fino ad arrivare a Massa e Carlos Reutemann.

Solo degli argentini se ne contano ben 27 in Formula 1 e ovviamente il più grande è stato proprio Juan Manuel, in grado di vincere per ben 5 volte il campionato iridato e segnare diversi record (durati fino all’avvento di Michael Schumacher. Tra l’altro proprio a proposito di Ferrari, José Froilán Gonzalez può vantare nella sua carriera di essere stato il primo pilota a vincere una gara di F1 con la Ferrari.

Dei 27 piloti sopra menzionati appartenenti alla bandiera albiceleste ce n’è uno che ha messo piede da pochissimo nel Circus e per ora si è limitato a girare durante le Prove Libere del Gran Premio di Silverstone. Stiamo parlando di Franco Colapinto, di chiare origini italiane. Per lui tutta la pressione di riportare il suo paese nella classe regina del Motorsport dopo ben 23 anni.

Formula 1, un nuovo pilota argentino in rampa di lancio: chi è Franco Colapinto

L’ultimo pilota argentino ad aver messo piede nella griglia di Formula 1 è stato appunto il giovane Colapinto, facente parte dell’Academy della Williams e impiegato dal team inglese nelle FP1 del Gran Premio di Silverstone.

Il boss della squadra e direttore sportivo, Sven Smeets, ha elogiato la prestazione del classe 2003, in grado di piazzarsi 18° nella sua prima apparizione, tenendosi alle spalle Tsunoda e Hadjar.

“Siamo rimasti colpiti dalla sua calma durante la sessione”, ha spiegato il ds che poi ha aggiunto: “C’erano miglioramenti continui, in ogni giro veloce e nell’ultimo stint. Quindi ha fatto molto bene”. In Formula 2 Colapinto si sta mettendo in mostra come uno dei piloti migliori, avendo messo a segno diversi podi e occupando attualmente il quinto posto nella classifica generale. Per lui potrebbero aprirsi il prossimo anno anche le porte della F1 se tutti gli incastri dovessero andare per il verso giusto.