Jorge Lorenzo torna in pista: fan spiazzati

Incredibile ma vero: Jorge Lorenzo, uno dei piloti più forti e talentuosi del recente passato, torna a salire in sella ad una moto

Il mondo dei motori, in particolare quello delle due ruote, è un universo in cui talento, bravura e precocità spesso si incontrano. Infatti ne è piena la storia del motociclismo di piloti che hanno bruciato le tappe, mostrato tutta la propria sfrontatezza e qualità su pista anche in età giovanissima, facendo impallidire avversari più esperti.

Uno dei maggiori esempi riguarda senza dubbio Valentino Rossi, che vinse il suo primo titolo mondiale nella categoria 125 a soli diciotto anni. Ma anche un suo storico rivale fu bravissimo a sorprendere tutti con prestazioni super fin dalla tenera età. Parliamo di Jorge Lorenzo, ex pilota spagnolo di grande spessore e competitività.

L’iberico debuttò nel mondo delle corse agonistiche a soli 15 anni, nelle categorie più basse, ma riuscì a vincere il primo titolo mondiale come enfant prodige nel 2006, trionfando nella classe 250 in sella alla Aprilia. Un vero portento, che in carriera ha fatto molto bene con 5 mondiali complessivi conquistati, tre dei quali in MotoGP.

Il gran ritorno di Jorge Lorenzo: in sella alla due ruote da MotoGP

La carriera agonistica di Jorge Lorenzo si è conclusa ufficialmente nel 2019, quando lo spagnolo decise di ritirarsi al termine di un disastroso motomondiale con la Honda, concluso addirittura al 19° posto e colmo di infortuni e problemi di vario genere. Oggi è un commentatore sportivo, ovviamente in ambito motoristico, per diverse emittenti TV.

Ma negli scorsi giorni i tifosi e gli appassionati hanno avuto un sussulto: il gran ritorno di Jorge Lorenzo in sella ad una moto, in particolare una due ruote che ha partecipato ad alcuni campionati di MotoGP anche con ottimi riscontri. Il tutto è avvenuto a Misano, presso l’annuale edizione del Pro Day.

Lorenzo ha sperimentato la guida della storica Cagiva C594, moto sportiva realizzata dalla casa di Varese ed utilizzata negli anni ’90 per alcuni mondiali della classe regina. In particolare viene ricordata per aver condotto John Kocinski ad uno storico terzo posto finale nella stagione 1994, diventando di fatto un’icona mitica delle due ruote.

Dopo la prova di Misano, Lorenzo ha voluto dire la sua sulla qualità della Cagiva: “Guidarla mi ha riportato alla mia adolescenza, quando a 15-16 anni avevo a che fare con queste moto a due tempi. Ma oggi la MotoGP è di un altro pianeta, è come se fosse su Marte mentre moto come queste sono del pianeta Terra”.