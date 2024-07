Milan, in molti vicini all’addio dai rossoneri

Chi resta giù dall’aereo? Poche ore alla partenza dall’aeroporto Sivlio Berlusconi di Milano Malpensa per il Milan di Paulo Fonseca. Direzione, New York, dove inizierà la tournèe americana dei rossoneri, con la prima gara sabato sera, allo Yankee Stadium di New York, contro il Manchester City.

Sono diversi però i giocatori rossoneri che non sanno se preparare la valigia per l’America, oppure per una nuova destinazione, e che riceveranno una risposta solo a poche ore dal decollo.

In difesa, occhio alla situazione di Malick Thiaw: è al momento improbabile che la trattativa per una sua cessione si infiammi così rapidamente da non seguire la squadra. Tuttavia il Newcastle spinge e non è nemmeno così impossibile che voglia chiudere in tempi brevi, se si avvicinasse ai 40 milioni di base chiesti dal Milan.

A centrocampo, in bilico Pobega e Adli: il primo può essere una contropartita per l’affare Samardzic, ma ha il 99% di possibilità di andare in America. Il secondo piace in Arabia Saudita e il Milan spera che arrivi un’offerta dai 15 milioni in su.

Da definire anche il futuro di tre giocatori considerati di passaggio, ma potrebbero trovare stabilità. Alexis Salemakers al momento non ha ancora un acquirente e aspettando il rientro dei big potrebbe giocarsi le sue carte.

Lo stesso si può dire di Daniel Maldini e Lorenzo Colombo. Il primo è corteggiatissimo dal Monza, ma sta impressionando Fonseca, realizzando anche l’assist per Florenzi a Vienna.

Il secondo ha già un accordo con l’Empoli, ma il Milan spuntato di questi giorni non può fare a meno di lui.

Per entrambi, il viaggio nella Grande Mela è 50-50. Ore bollenti. Fino alla comunicazione ufficiale della lista dei partenti, che al momento ancora manca.

Francesco Letizia