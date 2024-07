Sinner in difficoltà, arriva l’ammissione: per lui cosi è durissima

Colpo di scena per Jannik Sinner, arriva l’ammissione che nessuno immaginava: adesso è durissima per il campione azzurro

La fase più brillante della stagione per Jannik Sinner sembra ormai alle spalle. Dopo aver vissuto mesi da autentico dominatore, almeno fino all’infortunio di Madrid, con l’arrivo della stagione sul rosso il tennista azzurro ha perso qualche certezza. Complice, ovviamente, il ritorno ad altissimi livelli di Carlos Alcaraz, al momento il suo unico, vero, grande rivale. Una serie di fattori che in questo momento rendono la situazione difficilissima da gestire per l’attuale numero uno al mondo, chiamato nelle prossime settimane a una risposta importante sul campo.

Diventato nel 2024, da Melbourne in poi, una vera star dello sport a livello mondiale, Sinner ha saputo costruirsi, settimana dopo settimana, una classifica invidiabile. La fase più delicata per lui sta però per cominciare. Dalla seconda metà del 2023 l’azzurro ha infatti iniziato quel percorso di crescita che, di fatto, gli ha permesso di raggiungere i vertici in questo 2024.

Da qui in avanti Jannik avrà quindi molto da perdere e non tanto da guadagnare. Una posizione scomoda che potrebbe creargli grandi pressioni, in aggiunta a quelle, quasi schiaccianti, dei media non solo nazionali, ma anche internazionali, complice anche l’inizio di una love story con una tennista quotata come Kalinskaya. Una serie di problematiche extra-campo che Sinner dovrà dimostrare di saper gestire, ma che fanno salire in questo momento l’ansia tra tutti i suoi tifosi.

Sinner nei guai, il gioco si fa duro per il fuoriclasse azzurro: cosa sta succedendo

Essere un divo del mondo dello sport e continuare a vincere nonostante tutto non è certo semplice. Per questo motivo in questa fase della sua carriera Sinner dovrebbe cercare di crearsi una sorta di “scudo protettivo”, per ripararsi dalle pressioni esterne. Ne è convinto un grande ex campione come Paolo Bertolucci, oggi voce numero uno al commento tecnico del tennis in Italia.

“Sinner adesso ha tifosi in tutto il mondo, e questa attenzione lo ha costretto a cercare riparo“, ha spiegato Bertolucci. Per carattere, secondo l’ex tennista, Jannik è infatti diverso da alcuni grandi del passato, come Valentino Rossi o Alberto Tomba, che delle attenzioni eccessive si nutrivano.

Una tale attenzione potrebbe finire per schiacciarlo, gli impedirebbe di vivere, ed è per questo motivo che, come raccontato da Bertolucci ai microfoni di ‘Mowmag.com’, Sinner ha bisogno di proteggere la sua vita privata dai tanti occhi indiscreti che si sono posati su di lui.

“Pensando a Parigi è fondamentale in questo momento che si crei uno scudo protettivo, soprattutto in questa fase in cui ha iniziato una storia con l’attuale fidanzata, perché questa pressione eccessiva non arriva solo dall’Italia“, chiosa Bertolucci. Un monito per Sinner, un avvertimento in vista non solo dell’appuntamento olimpico, ma anche delle prossime delicatissime settimane, in cui Jannik avrà da difendere un primato guadagnato a suon di risultati straordinari e, speriamo, non irripetibili.