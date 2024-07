Tennis, annuncio choc e ritiro: addio Olimpiadi per due grandi protagonisti

Arriva lo scioccante annuncio: i tornei maschile e femminile di tennis alle Olimpiadi perdono due grandi e attesi protagonisti

L’avvicinamento all’ultimo Slam della stagione, lo US Open sul cemento di Flashing Meadows, in calendario a settembre, quest’anno è segnato dal torneo olimpico di Parigi 2024. Un prestigioso appuntamento, quasi una sorta di quinta prova dello Slam, tanto che vi parteciperanno i migliori tennisti e tenniste.

Lo stesso numero 1 del ranking Atp, Jannik Sinner, punta a mettersi al collo la medaglia d’oro anche per riscattarsi dalla delusione dell’uscita di scena ai quarti di finale di Wimbledon, risultato che peggiora quello dello scorso anno quando la corsa del 22enne altoatesino si è fermata in semifinale.

Ma, come detto, sono tanti i big della racchetta che mettono nel mirino l’oro olimpico che impreziosisce anche palmarés in cui spiccano titoli dello Slam. Tutti tranne due, le cui improvvise defezioni sono ufficiali.

Olimpiadi di Parigi 2024, forfait per due tennisti

I tornei maschile e femminile olimpici perdono due sicuri protagonisti. L’infortunio al ginocchio patito a Wimbledon durante il match contro Arthur Fils ha costretto al forfait Hubert Hurkacz. Una vera mazzata per la Polonia visto che il numero 7 del mondo avrebbe dovuto giocare anche il torneo di doppio misto con la numero uno WTA, Iga Swiatek, una delle coppie favorite per l’oro nel singolare femminile.

“Voglio ringraziarvi per i fantastici messaggi di supporto che sto ricevendo, significa molto per me. Il percorso di riabilitazione sta andando bene e sto compiendo continui progressi. Io e il mio team abbiamo comunque capito che non sono in grado di competere ai Giochi Olimpici di Parigi“, ha spiegato Hurkacz in una storia pubblicata sul proprio account Instagram in cui, tra l’altro, non nasconde che tale decisione è stata molto sofferta in quanto da sempre sogna di rappresentare il suo Paese alle Olimpiadi e vincere una medaglia.

Brutte notizie non solo per la Polonia ma anche per la Repubblica Ceca. Neanche Marketa Vondrousova parteciperà alle Olimpiadi. A renderlo noto è stata la stessa tennista attraverso un post sui suoi canali social: “Mi dispiace molto, ma per motivi di salute non parteciperò ai Giochi Olimpici di quest’anno a Parigi. Ho sperato fino all’ultimo momento di poter fare almeno il doppio, ma i miei problemi alla mano non mi permetteranno di scendere in campo. Ora mi sto concentrando per essere a posto per lo US Open e incrocio le dita per tutti i giocatori cechi in Francia”.

Altro duro colpo per la campionessa 2023 di Wimbledon, nonché vincitrice della medaglia d’argento alle Olimpiadi di Tokyo 2020 che, da più di un mese, deve fare i conti con l’infortunio rimediato in conseguenza di una scivolata dietro la linea di fondo nel corso del match a Berlino contro Anna Kalinskaya.

La tennista ceca, pur consapevole di non essere al top della forma, si è comunque presentata a Wimbledon e il risultato, infatti, non è stato in linea con il suo status di campionessa uscente con il ko al primo turno per mano di Bouzas Maneiro. Un precedente che forse ha contribuito alla decisione di alzare bandiera bianca per il torneo olimpico. A questo punto la Vondrousova tenterà in tutti modi di essere presente a Flashing Meadows per l’ultimo Slam stagionale.