Verstappen furioso, caos in Red Bull: “Ha già firmato con un altro team”

Dopo il Gran Premio di Ungheria, Max Verstappen è arrabbiato con la Red Bull. Non sono mancate le chiacchiere anche sui social

Gli appassionati di Formula 1 non hanno alcun dubbio: ci sarà un Verstappen prima dell’Ungheria e un altro dopo. Il rapporto con la Red Bull sembra deteriorato e le tensioni avvenute durante l’ultimo gran premio vanno decisamente verso quella direzione. Max non ha più la super vettura che gli consentiva di partire in pole position, prendere diversi secondi dopo qualche curva e dominare tutte le gare. Adesso ha bisogno di lottare con gli altri e questa novità, evidentemente, lo innervosisce.

La sua frustrazione è soprattutto verso il team, come confermano alcune comunicazioni radio che Formula One ha fatto ascoltare nel corso dell’ultimo gran premio, vinto da Piastri, con Verstappen tornato ad essere aggressivo come un tempo, sia in pista che fuori. Il pilota olandese ha più volte avuto degli screzi con il suo ingegnere di pista, ha rischiato il ritiro dopo un contatto in pista con Hamilton ed è arrivato soltanto quinto al traguardo, superato anche dalla Ferrari di Charles Leclerc.

Verstappen nervoso: dai social lo ‘spingono’ in Mercedes

Durante il Gran Premio di Ungheria, Max Verstappen ha quasi litigato con il suo ingegnere di pista. Dagli audio che la regia internazionale ha trasmesso è evidente che il rapporto tra il pilota olandese e la Red Bull non sia più quello di una volta. Dopo un contatto con Hamilton, Max si è lamentato e il suo ingegnere gli ha chiesto di “non fare il bambino”. Non si era mai visto un atteggiamento del genere da parte del team nei confronti del campione del mondo olandese.

Il web si è scatenato e molti utenti hanno iniziato a mettere in discussione la presenza di Max Verstappen alla Red Bull già a partire dalla prossima stagione. L’interesse della Mercedes non è un mistero, lo stesso Toto Wolff ha più volte ammesso di voler portare il pilota della Red Bull in Germania. Secondo alcune indiscrezioni, sarebbe già arrivata la prima offerta, ma Max sarebbe più interessato al progetto tecnico della scuderia tedesca.

Tra i tifosi sui social inizia quindi a farsi largo l’idea come certificato da alcuni messaggi social. Tra questi quello dell’utente ‘Don Draper’ che a caldo ha scritto: “Sarò pazzo ma dietro agli attriti delle ultime settimane tra Verstappen e il muretto, c’è sicuramente Toto Wolff. Max ha già firmato con la Mercedes, segnalibrate pure”.

Proprio per convincere Verstappen a passare in Mercedes, Wolff avrebbe contattato Adrian Newey, l’ingegnere che ha disegnato la Red Bull in questi anni, ma che lascerà il team austriaco al termine di questa stagione. L’eventuale presenza dell’ingegnere britannico, un progetto ambizioso e i cattivi rapporti con la Red Bull potrebbero spingere Max a prendere seriamente in considerazione la proposta della Mercedes, ma sarà necessario aspettare ancora qualche mese per sapere la verità.