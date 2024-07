Pedullà: “Mazzitelli al Como: chiusura vicina”

Luca Mazzitelli, capitano del Frosinone, non tornerà in Serie B con i ciociari. Il centrocampista ex Sassuolo, secondo quanto riportato da Alfredo Pedullà, si trasferirà presto al Como. L’operazione lampo infatti è già nelle fasi conclusive e l’intero accordo dovrebbe essere già definito entro domani.

Il trasferimento dovrebbe definirsi in prestito con obbligo di riscatto e il valore complessivo dell’operazione dovrebbe essere di circa 2 milioni di euro.

Un nuovo centrocampista alla corte di mister Cesc Fabregas, per provare ad arrivare all’obiettivo salvezza.