Ribaltone choc: ecco l’erede di Jorge Martin

Cambiamento in arrivo all’interno del team Pramac in MotoGP. Ecco chi potrebbe sostituire Jorge Martin il prossimo anno

Nel mondo della MotoGP, dove la velocità e l’adrenalina dominano, le sorprese sono all’ordine del giorno. Tuttavia, poche notizie hanno scosso l’universo delle corse motociclistiche come i recenti trasferimenti di mercato che hanno stravolto la line up dei piloti per il prossimo anno.

Jorge Martin, soprannominato affettuosamente ‘Martineitor’ dai suoi fan, ha vissuto due anni straordinari con il team Pramac, diventando uno dei principali contendenti per il titolo insieme a Francesco Bagnaia. Martin ha dimostrato costantemente il suo valore, regalando prestazioni memorabili e accendendo speranze di vittoria tra i tifosi del motociclismo spagnolo.

Parallelamente, il mondo delle due ruote ha assistito alla rinascita di Marc Marquez che, dopo anni difficili, è tornato a lottare per il titolo. Ma non solo: nuovi talenti continuano a emergere, portando freschezza e nuove aspettative in MotoGP. Tra questi, uno dei nomi più promettenti è quello di Pedro Acosta, conosciuto come lo ‘Squalo di Mazarrón’.

MotoGP, ecco chi può sostituire Martin

Jorge Martin si trasferirà all’Aprilia, mentre il futuro di Franco Morbidelli con Pramac appare incerto. Si vocifera che Jack Miller, lasciato libero da KTM per fare spazio a Pedro Acosta nel team ufficiale, potrebbe unirsi alla squadra Pramac, formando un’accoppiata tutta nuova. Con chi ?

Secondo quanto riporta il portale catalano ‘ElNacional.cat’, la dirigenza di Pramac potrebbe puntare su Sergio García Dols, attuale leader della Moto 2, come sostituto dello stesso Martin per la prossima stagione. Pramac che – lo ricordiamo – diventerà un nuovo team satellite della Yamaha dopo la fine della partnership ventennale con Ducati.

Dols che non è l’unico candidato per la sostituzione di Martin. Come riporta Sky Sport, infatti. Pramac è in trattativa avanzata con Miguel Oliveira che lascerebbe la Trackhouse dopo una sola stagione. Addirittura la stessa Sky ipotizza che l’ufficializzazione dell’accordo con il pilota portoghese potrebbe arrivare a ridosso del GP di Gran Bretagna che si disputerà la prossima settimana a Silverstone.

Franco Morbidelli potrebbe proseguire la sua carriera in MotoGP al team VR46 in sostituzione di Bezzecchi, ingaggiato anche lui dall’Aprilia ufficiale. Lo stesso Morbidelli gradirebbe e non poco un’esperienza nel team di Valentino Rossi, suo amico e mentore. Il pilota romano, infatti, è cresciuto nell’Academy di Valentino insieme a Bagnaia, Marini e allo stesso Bezzecchi.