Sorpasso in classifica, Djokovic al primo posto: tifosi senza parole

Djokovic è vicino al ritorno in campo previsto alle Olimpiadi. Il serbo ci arriva mentre si appresta a compiere un significativo sorpasso

Archiviata la delusione della pesante sconfitta contro Alcaraz nella finale di Wimbledon, Novak Djokovic è pronto a tornare in campo per partecipare ai tornei olimpici di Parigi di singolare e doppio.

Le Olimpiadi rappresentano un evento prioritario nella programmazione stagionale del fuoriclasse serbo che, a Parigi, avrà, di fatto, l’ultima chance per vincere l’unico trofeo che manca nel suo sterminato palmares di trionfi ovvero la medaglia d’oro. Finora, Nole ha vinta una sola medaglia alle Olimpiadi, il bronzo a Pechino 2008. Tre anni fa, a Tokyo, sembrava tutto pronto per il trionfo, poi l’inaspettata sconfitta in semifinale contro Zverev ha impedito al serbo di coronare il suo sogno.

Una delusione doppia, peraltro, all’Olimpiade giapponese per Djokovic, ko anche nella finale per il bronzo contro Carreno Busta. Tra pochi giorni, Nole comincerà l’ennesima rincorsa all’oro olimpico sui campi del Roland Garros dove ha trionfato per tre volte in carriera. Djokovic sarà in campo anche in doppio, disciplina nella quale rappresenterà la Serbia in coppia con Dusan Lajovic.

Sorpasso di Djokovic, è primo in una speciale classifica

L’oro olimpico potrebbe rappresentare il coronamento ideale di una carriera leggendaria per Djokovic. A certificare la grandezza del fuoriclasse serbo, oltre alle numerosissime vittorie, anche una serie di record che lui stesso ha tolto ad alcune delle leggende del Tennis.

L’ultimo, di fatto, l’ha già ottenuto ma diventerà ufficiale proprio durante le Olimpiadi quando Djokovic diventerà il tennista con il maggior numero di settimane trascorse tra i primi tre classificati del ranking Atp. Questa in corso è la 750esima settimana per Nole nella top three, lo stesso numero ottenuto da Roger Federer.

Considerato che le Olimpiadi non assegnano punti per il ranking e dunque non cambieranno la graduatoria, la prossima settimana Djokovic toccherà quota 751, superando definitivamente Roger Federer. E’ l’ennesimo primato che il serbo toglie all’indimeticato fuoriclasse elvetico. Tra i più recenti vi segnaliamo quello dello scorso aprile quando, a 36 anni e 321 giorni, Djokovic è diventato il tennista più anziano ad occupare la prima posizione della graduatoria mondiale.

Novak Djokovic has equalled Roger Federer’s record for most weeks ranked in the ATP Top 3. 🇷🇸Djokovic: 750 weeks

🇨🇭Federer: 750 weeks

🇪🇸Nadal: 686 weeks Just another record for the greatest ever. pic.twitter.com/kBRRz3cdhz — Danny 🐊 (@DjokovicFan_) July 21, 2024

Record di cui Djokovic, verosimilmente, avrà perso il conto. Ora la priorità per il serbo è un’altra ovvero conquistare quell’ambita medaglia d’oro che gli è sfuggita in quattro partecipazione olimpiche. Riuscirci in un 2024, finora, senza vittoria sarebbe una soddisfazione davvero indimenticabile.