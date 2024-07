Ultim’Ora Adrian Newey-Ferrari: l’annuncio improvviso

La Ferrari insegue il sogno Adrian Newey per comporre un vero e proprio dream team: occhio all’annuncio dell’ultim’ora

In questa seconda parte di stagione in Formula Uno, gli equilibri in pista e fuori si stanno sviluppando in una maniera un po’ imprevista. Verstappen e la Red Bull sono ancora davanti a tutti in classifica, ma nelle ultime gare si sono visti in difficoltà come non accadeva da tempo.

Sembrava che potesse essere la Ferrari a tentare l’avvicinamento ai campioni del mondo, ma anche da parte della Rossa c’è stato un certo arretramento. In questo momento, McLaren e Mercedes sembrano avere qualcosa in più. Nelle ultime tre gare, due successi per la scuderia di Woking, con tanto di doppietta a Budapest, mentre in Inghilterra ha prevalso Hamilton, tornato a vincere dopo quasi tre anni di digiuno.

Il risultato sono equilibri totalmente rimescolati, che aprono a scenari particolari per la parte conclusiva della stagione, dopo la pausa estiva. Verstappen e la Red Bull dovranno cercare di rimettere margine rispetto alla concorrenza, ci si attende una reazione anche da parte della Ferrari. Vedremo come andranno le cose in Belgio. Intanto, tiene banco il futuro di Adrian Newey e non potrebbe essere altrimenti.

La situazione attuale lascia intendere che con l’addio del suo progettista, il ciclo Red Bull potrebbe anche concludersi. E tutti vogliono accaparrarsi il genio che ha scritto pagine di storia non solo con la scuderia anglo-austriaca, ma anche con Williams e McLaren negli anni Novanta. Sarebbe un sogno per la Ferrari, anche se la situazione non è così favorevole alla Rossa in questo momento.

Futuro Adrian Newey, sorpasso Aston Martin ma la Ferrari è ancora in corsa: lo scenario

Rispetto ad alcune settimane fa, l’ipotesi di vedere Newey a Maranello per un vero e proprio dream team è andata scemando. Ma non è ancora finita.

C’è incertezza sul futuro di Newey, che in questo periodo con Eddie Jordan si è divertito sui social a rilasciare battute e dichiarazioni scherzose e contraddittorie. Prova a fare chiarezza il giornalista tedesco Ralf Bach, che su ‘X’ ha spiegato lo stato dell’arte: “Sapremo qualcosa in più a settembre, Newey ha chiesto tempo alle squadre fino alla pausa estiva. Al momento è favorita la Aston Martin, ma la Ferrari non è ancora tagliata fuori. Stroll ha sopravanzato la Ferrari dando a Newey un ruolo totalmente centrale, anche al di sopra del marchio, una idea che non fa parte del modus operandi di Maranello”.

Non è dunque ancora finita per la Ferrari, che potrebbe ancora provare a dare un assalto al fenomeno uscente dalla Red Bull.