Fiorentina, ko 2-1 contro il Preston: testa sempre al mercato

Dopo il pari 1-1 contro il Bolton la Fiorentina manca ancora il successo in terra inglese. I ragazzi di Palladino sono infatti usciti sconfitti 2-1 dalla gara contro il Preston. Risultato negativo ma prestazione positiva. Tante occasioni create e un rigore sbagliato da Kouame con i viola che hanno disputato comunque una buona prova. Gara che ha visto l’esordio di Pongracic alla prima presenza. Esordio rimandato invece per Colpani che dovrebbe giocare i suoi primi minuti in viola martedì contro l’Hull City.

Fiorentina, il mercato entra nel vivo

Una Fiorentina che continua a lavorare per rinforzare la rosa. Piace sempre Gudmundsson per il quale sono stati riallacciati i contatti con il Genoa ma la concorrenza dell’Inter potrebbe complicare le cose. A centrocampo il nome forte non è più quello di Richard Rios ma dello statunitense Tessmann. Il mediano del Venezia è attualmente impegnato a Parigi alle Olimpiadi con la sua nazionale e piace da settimane ai viola. La valutazione è di circa sette milioni con i gigliati che potrebbero provare ad affondare il colpo. Centrocampo per il quale i viola stanno valutando anche il profilo di Weston McKennie, reduce dalla Copa America è da poco rientrato a Torino ma resta fuori dal progetto di Thiago Motta. McKennie si Rugani no con i viola che non valutano attualmente il profilo del difensore bianconero. Una viola che dovrà monitorare le condizioni di Lucas Beltran. Il vichingo è uscito all’intervallo contro l’Iraq nella sfida della sua Argentina per un problema alla schiena. Una Fiorentina che nelle prossime settimane dovrà completare la rosa. Per regalare a Palladino una squadra pronta per affrontare 3 competizioni.