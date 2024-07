“Il mio ultimo torneo”, il Tennis perde la sua stella: tifosi senza parole

Poco prima dell’inizio dei tornei olimpici, arriva la notizia del ritiro definitivo. Il Tennis perde un ex numero uno

Ritiro. Questa una delle parole più ricorrenti a ridosso dei tornei olimpici di Tennis, al via a Parigi da sabato 27 Luglio. Numerosi gli atleti che hanno dovuto rinunciare all’evento che si disputerà sui campi in terra battuta del Roland Garros.

Ha gettato nello sconforto tutti gli appassionati italiani, la notizia dell’improvviso forfait di Jannik Sinner, fermato da una violenta tonsillite. Un malanno che gli impedirà di esordire alle Olimpiadi, a tre anni di distanza dalla precedente defezione di Tokyo 2021.

Oltre a Sinner, si sono ritirati dal torneo maschile anche Hubert Hurkacz, recentemente operato al ginocchio, Holger Rune, fermato da un problema al polso che lo ha condizionato nei recenti tornei e Andy Murray. Lo scozzese, al suo ultimo torneo in carriera e non al meglio dopo l’ultimo ko alla schiena, ha preferito rinunciare al torneo di singolare per concentrarsi esclusivamente su quello di doppio che disputerà insieme al connazionale Evans.

Due ritiri importanti anche nel torneo femminile con le rinunce di Marketa Vondrousova, vincitrice di Wimbledon 2023, e di Elena Rybakina, out per un virus. Tennis femminile nel quale, nelle scorse ore, è arrivato un altro annuncio su un ritiro, stavolta definitivo.

Tennis, si ritira dopo le Olimpiadi: l’annuncio

Oltreché per Andy Murray, le Olimpiadi di Parigi saranno anche l’ultimo torneo in carriera anche per Angelique Kerber. La tennista tedesca, ex numero uno del ranking WTA, ha annunciato il suo addio definitivo al tennis con un lungo post su Instagram.

“Prima che comincino le Olimpiadi, posso già dire che non dimenticherò mai Parigi 2024 perché sarà il mio ultimo torneo da tennista professionista. Anche se questa potrebbe effettivamente essere la decisione giusta, per me non sembrerà mai cosi. Amo questo sport con tutto il cuore e sono grata per le opportunità che mi ha dato.” Questo l’incipit del post di commiato della Kerber che lascia il tennis a 36 anni, dopo un primo – parziale – ritiro avvenuto nel 2022 per maternità.

Nata a Brema nel 1988, la Kerber ha vinto 14 titoli in carriera. Tra questi tre Slam. Due nel 2016, allo Us Open e all’Australian Open, quest’ultimo contro Serena Williams in finale, stessa avversaria sconfitta all’epilogo di Wimbledon 2018. A Strasburgo, nel 2022, l’ultimo torneo vinto. Diciotto, invece, le finali perse, di cui una proprio a Wimbledon, nel 2016, con Serena Williams vincitrice in quell’occasione.

All’età di 28 anni, la Kerber è stata anche la tennista più anziana a conquistare il primo posto nel ranking Wta che ha mantenuto per oltre trenta settimane, non consecutive, tra 2016 e 2017. Nel suo palmares anche una medaglia olimpica ovvero l’argento conquistato a Rio 2016 nella finale persa con Monica Puig.