Ritiro Djokovic, fulmine a ciel sereno prima delle Olimpiadi: è tutto vero

Alla vigilia delle Olimpiadi di Parigi esplode la bomba di Djokovic: il serbo parla di ritiro, cosa sta succedendo

I Giochi olimpici di Parigi 2024 stanno regalando emozioni fortissime agli appassionati di tennis, e ancor prima di cominciare. L’immediata vigilia del torneo più atteso è stata contrassegnata da una serie di ritiri, da quello di Rune a quello di Murray, senza dimenticare il forfait, per noi dolorosissimo, di Jannik Sinner. A far parlare a pochissime ore dall’inizio della competizione è stato però Novak Djokovic. Con un autentico fulmine a ciel sereno, il serbo ha infatti preannunciato il suo ritiro.

Fortunatamente, nel caso di Nole, le parole non erano riferite al torneo olimpico. Anzi, come confermato in conferenza stampa, tutta la preparazione per una stagione fin qui travagliata è stata effettuata per arrivare a questo secondo appuntamento stagionale sulla terra del Roland Garros in condizioni perfette.

Perché se c’è un traguardo che Djokovic non ha mai conquistato, e che vuole ottenere a tutti i costi, è un oro olimpico. Un regalo per lui, per la sua famiglia ma soprattutto per un paese intero, la Serbia, cui sa di avere dato meno di quanto avrebbe potuto, almeno a livello di competizioni a squadre.

Djokovic parla del ritiro: l’annuncio alle Olimpiadi fa tremare i tifosi

Arrivato a Parigi senza i favori del pronostico, a causa dell’exploit degli ultimi mesi di Alcaraz, Djokovic potrebbe essere atteso già al secondo turno da una sfida dal sapore storico contro Rafa Nadal. Un incrocio tra i due che potrebbe essere l’ultimo di una carriera meravigliosa per entrambi.

L’età avanza, il tempo passa e sia Nole che Rafa sono ormai vicinissimi al ritiro. Se per Nadal è addirittura dietro l’angolo, molto probabilmente dopo Parigi, per Djokovic è un po’ più lontano nel tempo. Ma non così tanto come i tifosi spererebbero.

Lo ha chiarito lo stesso Djokovic in conferenza stampa, lasciandosi andare a una dichiarazione che non lascia spazio a interpretazioni: “Credo che la mia carriera stia ormai finendo, ma sono certo che ci sono e ci saranno altri tennisti in grado di diventare i migliori nei prossimi anni“.

“Ho molte aspettative per questo appuntamento, mi sento più pronto rispetto a Wimbledon”, ha continuato Djokovic, convinto di potersi giocare le sue chance per arrivare al tanto agognato oro: “In passato ho avuto diverse occasioni per vincerlo, ora devo iniziare a sfruttarle”. Anche perché ai prossimi Giochi, quelli di Los Angeles 2028, Nole avrà 41 anni. Immaginarlo ancora attivo nel circuito e competitivo per la vittoria sarebbe uno slancio di ottimismo che né lui né i suoi tifosi in questo momento possono permettersi.