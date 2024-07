Attesa spasmodica per Valentino Rossi, sta per cambiare tutto: finalmente è sua

Valentino Rossi non sta più nella pelle. A breve nulla sarà come prima per il nove volte campione del mondo di motociclismo

Ormai mancano pochi giorni. Nel weekend del 2-4 agosto i motori torneranno a rombare per il Gran Premio di Silverstone, decima prova del calendario iridato della MotoGp. Una lunga pausa che è servita ai piloti per ritemprarsi dopo una stressante prima parte di stagione caratterizzata dal serrato duello tra Jorge Martin e Francesco Bagnaia.

Con un poker di trionfi consecutivi (Catalogna, Mugello, Assen e Sachsenring) ‘Pecco’ ha scavalcato lo spagnolo in vetta alla classifica iridata ma il suo vantaggio è di appena 10 punti. Ragion per la quale i fan non vedono l’ora che Bagnaia e Martin, senza dimenticare il terzo ‘incomodo’ Marc Marquez, tornino a darsi battagliare a suon di staccate dai brividi.

Ma a non essere più nella pelle è anche un tifoso speciale, quel Valentino Rossi che, sebbene abbia appeso il casco al chiodo da quasi 3 anni, non ha abbandonato il paddock. Il suo amore per la velocità e il motociclismo, infatti, lo ha spinto a fondare un team, VR46 che gareggia in MotoGp.

Ebbene, per il ‘Dottore’ sta per arrivare il momento di stappare lo champagne così come faceva quando inanellava vittorie sui circuiti di tutto il mondo. Nulla sarà come prima perché è a un passo dall’essere finalmente sua.

MotoGp, VR46: una Ducati ufficiale nel 2025