Clamoroso in Formula 1, se ne va subito: è il suo ultimo Gran Premio

Arriva la decisione ufficiale che ha del clamoroso: presto si consumerà un divorzio annunciato

In questo weekend si è corso un importante e molto insidioso Gran Premio di Formula 1, sul circuito belga di Spa. Una gara che potrebbe avere risvolti ancora una volta sorprendenti per un mondiale che si sta confermando più inaspettato che mai, soprattutto dopo la crescita di McLaren e Mercedes.

L’attenzione dunque è finita sulla lotta al podio, sul rilancio di Max Verstappen, apparso in difficoltà e piuttosto nervoso negli ultimi fine settimana, il tutto senza dimenticare le tematiche legate al futuro di Perez, alle Ferrari e ovviamente alle lanciatissime McLaren.

Ma c’è stato anche un altro risvolto interessante nel weekend di Spa. Questo gran premio sarà l’ultimo per un personaggio molto stimato nel mondo dell’automobilismo sportivo, che però ha scelto di comune accordo con il proprio team di lasciare l’incarico. Già è stato annunciato che la gara odierna è di fatto l’ultima per lui nel suo attuale ruolo.

Il team principal dirà addio: paga i risultati negativi in stagione

La notizia riguarda la scuderia Alpine, che ha deciso di separarsi nel bel mezzo della stagione sportiva dal suo team principal. Il francese Bruno Famin, esperto dirigente motoristico, seguirà dal proprio box l’ultima gara in Belgio per poi fare le valigie e lasciare il proprio incarico centrale nella scuderia transalpina.

Alpine ha già ufficializzato il tutto: entro la fine di agosto Famin non sarà più il team principal. Il dirigente ed ingegnere paga gli scarsi risultati stagionali raccolti dai due piloti Esteban Ocon e Pierre Gasly apparsi nel complesso poco brillanti, e dai quali era lecito aspettarsi di più. Un vero e proprio crollo rispetto alle precedenti annate, quando Alpine si era messa in evidenza come vettura outsider capace di sorprendere e guadagnare ottimi piazzamenti.

L’addio di Famin fa parte della strategia rivoluzionaria all’interno della scuderia, iniziata dall’arrivo come consulente esterno di Flavio Briatore. L’ex team principal di Renault e Benetton ha già le idee chiare su come migliorare la gestione del team di Formula 1, cominciando a dettare cambiamenti e nuove strategie.

Famin resterà in ambito Renault, come direttore di Alpine Motorsport, ruolo che già svolgeva prima di essere impegnato anche in Formula 1. Al suo posto non è stato ancora scelto un sostituto, ma si vocifera del profilo di Oliver Oakes, direttore della Hitachi Gp che milita in F2 e F3.