Il Crotone si aggiudica il Memorial Sandro Criscitiello ai rigori

Dopo lo 0-0 nei tempi regolamentari, è il Crotone di Emilio Longo a vincere 5 a 3 ai calci di rigore la seconda edizione del Memorial Sandro Criscitiello.

Il tabellino del match

AVELLINO-CROTONE 3-5 d.c.r.

AVELLINO: Iannarilli (1’st Marson); Cancellotti (26’st Fusco), Armellino (1’st Rigione), Frascatore (18’ Benedetti); Tribuzzi (18’st Sannipoli), Rocca (18’st De Cristofaro), Palmiero (26’st Llano), D’Ausilio (18’st Sounas), Liotti (18’st Cancellieri); Russo (18’st Patierno). Gori (26’st Maisto). All. Pazienza

CROTONE: Sala (1’st D’Alterio); Rispoli (13’st Leo), Cargnelutti, Di Pasquale (26’st D’Aprile), Giron (26’st Groppelli) Schirò, Silva (26’st Vinicius), Spina (13’st Cantisani), Vitale (33’st Rojas), Oviszach (1’st Kostadinov), Tumminello (13’st Gomez). All. Longo

ARBITRO: Guarino di Avellino

RIGORI: Gomez (C) gol, Cancellieri (A) gol, Vinicius (C) gol, Fusco (A) gol, Rojas (C) gol, Sounas (A) parato, Kostadinov (C) gol, Llano (A) gol, Cargnelutti (C) gol