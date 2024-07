Con un comunicato il Milan ha chiarito l’entità dell’infortunio al ginocchio di Florenzi avvenuto nel match pre-stagione contro il Manchester City. Ecco il comunicato: “Alessandro Florenzi e’ stato oggi sottoposto a risonanza e valutazione specialistica che hanno evidenziato un danno legamentoso e meniscale, con la conseguente necessità di sottoporsi ad intervento chirurgico in artroscopia. Nei prossimi giorni Alessandro tornerà in Italia per effettuare l’operazione“.