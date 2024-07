Offerta shock, la Ferrari è fuori: 100 milioni di euro

Ferrari ammutolita dalla gigantesca offerta dei rivali: 100 milioni di euro per quattro stagioni sono difficilmente pareggiabili

La sensazione è che anche quest’anno il campionato del mondo di Formula 1 della Ferrari si concluda con un nulla di fatto. Alla vigilia si parlava bene della SF24, in pista i primi risultati sono stati più che ottimi se rapportati con quelli della RB20, il top del campionato fino alle scorse settimane, prima della crescita della McLaren.

La scuderia di Woking ha stravolto le gerarchie della competizione e in sordina si è impossessata di quel ruolo da primo avversario della Red Bull che doveva essere della Rossa di Maranello. Dopo la vittoria di Monaco, da parte di Charles Leclerc, gli aggiornamenti e i miglioramenti complessivi apportati sulla MCL38 hanno dato risultati impressionanti, assottigliando le differenze con la Red Bull e superando proprio la Ferrari.

Non è solo questo aspetto a peggiorare la situazione della Ferrari: anche il mercato degli ingegneri non sta dando molte soddisfazioni né ai tifosi né ai vertici della scuderia modenese.

Ferrari, Adrian Newey si allontana sempre più: offerta di 100 milioni spiazza il Cavallino

La Ferrari è stata una delle prime a provarci per Adrian Newey. La corte da parte del Cavallino andava avanti in realtà da molto tempo, da prima che iniziasse il fortunato cammino in Red Bull, dove ha vinto di tutto nelle ultime stagioni. Con il suo addio da Milton Keynes si sono aperti diversi scenari di mercato, tra cui la permanenza in Inghilterra o l’arrivo a Maranello.

Nelle ultime ore la prima suggestione sembra prevalere sulla seconda, con il geniale progettista che avrebbe intenzione di continuare a lavorare in patria, e non quindi di partire verso una tappa estera. Aston Martin sarebbe disposta a far di tutto per il sì definitivo di Newey. Lawrence Stroll, proprietario del team di Silverstone, potrebbe offrirgli 100 milioni di euro spalmati in quattro anni come evidenziato da ‘ElGolDigital.com’. Circa 25 a stagione, numeri difficilmente pareggiabili.

Newey avrebbe preso la decisione di rimanere in Inghilterra fino alla fine della sua carriera: a 65 anni non vorrebbe altro, e Aston Martin sta sfruttando a proprio favore questo legittimo desiderio. Stroll, inoltre, gli darebbe tutti gli strumenti necessari per dar vita a una monoposto potenzialmente importante, capace chissà di mettere in difficoltà le rivali in pista.

La Ferrari non ha perso del tutto la fiducia, ma ha già messo in conto la possibile firma di Newey per la concorrenza. Una delusione difficilmente digeribile e che tiene col fiato sospeso i tifosi.