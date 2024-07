Pedullà: “Pavlovic-Emerson Royal in dirittura. La verità su Fofana. E Samardzic…”

Pavlovic-Fofana-Morata: il Milan prepara il tris (e non solo) come avevamo titolato il 13 luglio scorso. Con il non solo, all’interno del testo, il riferimento era ad Emerson Royal, il terzino inseguito dai rossoneri e che da diverse settimane fa aveva messo il Milan in cima a qualsiasi preferenza. La valutazione del Tottenham è sempre stata di circa 18 milioni più bonus, il grave infortunio a Florenzi mette il Milan nelle condizioni di accelerare magari a condizioni più favorevoli. Siamo in stato avanzato. Su Pavlovic (primogenitura della notizia della “Gazzetta dello Sport”) esisteva un accordo con il difensore centrale di proprietà del Salisburgo per una cifra di circa tre volte superiore ai 700 mila euro che guadagna attualmente. Adesso mancano gli ultimissimi dettagli con il club per una cifra comunque sotto i 20 milioni (ci riferiamo alla base fissa). Capitolo Fofana: lui è la prima scelta da sempre, come abbiamo svelato nel giorno delll’assalto Juve a Khephren Thuram, nessuno ha fin qui offerto i famosi 35 milioni sbandierati chissà con quale fondamento. Il Milan si è sempre attestato sui 15-16 milioni più bonus, per provare a convincere il Monaco bisogna arrivare a 18-20 e aggiungere i bonus. Fin qui Fofana ha sempre aspettato il Milan, come raccontato oltre un mese fa, ma ora serve chiudere oppure andare su un altro obiettivo. Samardzic resta in quota, c’è il suo sì e la totale intesa con i suoi agenti: possibili nuovi aggiornamenti con l’Udinese, dopo aver chiuso le suddette operazioni caldissime che il Milan conta di definire molto presto.