Restilyng Roma, De Rossi a caccia del suo bomber: la probabile formazione

La nuova Roma di Daniele De Rossi sta prendendo sempre più forma in questo primo mese di calciomercato dopo non aver riscattato Romelu Lukaku. I giallorossi sono a caccia di un attaccante per la prossima stagione e nelle ultime ore stanne intensificando i contatti con l’ucraino del Girona, Artem Dovbyk nel mirino anche dell’Atletico Madrid per il post Morata.

Nella giornata di venerdì, il DS Ghisolfi ha chiuso per il colpo Matias Soulé dalla Juventus fortemente voluto dall’allenatore della Roma che insieme al direttore sportivo è alla ricerca dei giusti tasselli che possano alzare il livello di una rosa abbastanza competitiva.

Una squadra sempre più a tinte albicelesti, in attesa di trovare il compagno di reparto di Tammy Abraham, dopo la cessione di Belotti al Como, con i capitolini che proveranno a migliorare l’ultima stagione dopo l’esonero di Mourinho e l’eliminazione dalla semifinale di Europa League.

Roma, la probabile formazione per la stagione 2024-25

4-3-2-1: Svilar; Celik, Mancini, Smalling, Angelino; Cristante, Paredes, Le Fee; Pellegrini, Soulé; Dybala.