Torino, la carica di Vanoli: senza Buongiorno ma con idee ben chiare

Manca tanto al Torino che ha l’obbligo di rimpiazzare al meglio Buongiorno considerando anche le condizioni precarie di Schuurs: Vagnati al lavoro per regalare a Vanoli una rosa che in questa stagione proverà a migliorarsi cercando di raggiungere un posto in Europa. Infatti negli ultimi giorni, i piemontesi si stanno muovendo sul mercato con diverse occasioni dal mercato come Erlic del Sassuolo o Nastasic a parametro zero…

Dopo l’addio ad Ivan Juric, l’ex Venezia si è subito insidiato in panchina: idee e ritmi elevati, con una chiara ideologia. Sono arrivati alcuni rinforzi dal mercato con Robin Gosens idea per rinforzare la fascia sinistra dei granata.

Dal mercato sono arrivati dal Nantes Saul Coco e Che Adams a parametro zero ma non bastano: l’ambizione di Vanoli è tanta, dopo il ritorno in Serie A con il Venezia vuole l’Europa col Toro!

Probabile formazione Torino 2024-25, Vanoli subito al lavoro

3-4-1-2: Milinkovic-Savic; Sazonov, Coco, Masina; Bellanova, Ricci, Linetty, Vojvoda; Vlasic; Adams, Zapata