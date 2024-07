Red Bull tarpa le ali a Perez: erede choc

Le conseguenze per Perez e il futuro della Red Bull: il sodalizio tra il pilota messicano e la scuderia delle bevande energetiche è all’epilogo

Il mondo della Formula 1 è in subbuglio. Le recenti indiscrezioni parlano di un possibile clamoroso cambio di guardia nel team Red Bull, che potrebbe in men che non si dica dare l’addio sia a Max Verstappen, che voci accreditate danno in direzione Mercedes, sia Sergio Perez che si ritroverebbe invece appiedato. Questa mossa rappresenterebbe un paradosso evidente: uno dei principali slogan della Red Bull è “Red Bull ti mette le ali”, ma in questo caso specifico sembra proprio che la scuderia di Milton Keynes stia tarpando le ali a un pilota talentuoso come il messicano, relegandolo a una situazione di incertezza per il futuro.

Carlos Sainz, attualmente pilota della Ferrari, ha recentemente dichiarato in conferenza stampa che non prenderà in considerazione un anno sabbatico e che intende rimanere nel circus della Formula 1 anche se dovesse retrocedere a una squadra di centro gruppo. Con l’arrivo del sette volte campione del mondo Lewis Hamilton a Maranello, l’iberico è costretto a cercare una nuova sistemazione. Le voci di mercato lo hanno accostato a diversi team di punta, tra cui la stessa Red Bull e la Mercedes, con la prima che potrebbe assicurarsi i suoi servigi.

Sergio Perez, pilota di comprovata abilità e attualmente compagno di squadra di Max Verstappen, sembra destinato a lasciare la Red Bull nonostante un contratto recentemente rinnovato. Perez ha spesso dimostrato il suo valore, contribuendo significativamente ai successi del team, ma ultimamente ha incontrato difficoltà con una monoposto che, sulla carta, dovrebbe essere dominante. Questo ha alimentato le speculazioni su una sua possibile sostituzione, con Sainz pronto a prendere il suo posto.

Il paradosso della Red Bull: ali tarpate per Perez

Il motto “Red Bull ti mette le ali” risuona in queste ore alquanto beffardo per Perez, che si trova in una situazione paradossale. Dopo essere stato accolto con entusiasmo nel team, ora rischia di essere messo da parte. La RB sembra pronta a tagliare fuori senza tanti complimenti uno dei suoi piloti di punta in favore di un nome nuovo dopo i deludenti risultati degli ultimi mesi. Questa manovra di mercato mette in evidenza le spietate dinamiche del mercato piloti in Formula 1.

Per Sainz, l’approdo eventuale alla Red Bull rappresenterebbe una dolce rivincita dopo l’amaro congedo dalla Ferrari. Lo spagnolo, che è stato portato a Maranello da Mattia Binotto nel 2021, ha dimostrato di essere un pilota solido e competitivo. L’opportunità di correre per la Red Bull gli permetterebbe di lottare di nuovo ai vertici, magari addirittura contendendo la leadership a Verstappen, il quale dopo le ultime tensioni valuta il futuro.

La possibile uscita di Perez dalla Red Bull (vista l’enorme distanza dal compagno di squadra) non solo solleva interrogativi sul futuro del pilota messicano, ma anche sulle strategie del team. La Red Bull, che si è sempre presentata come una squadra in grado di valorizzare i propri talenti, dovrà fare i conti con le critiche per aver gestito male uno dei suoi piloti più importanti.

Se da un lato Sainz potrebbe trovare una nuova opportunità di brillare, dall’altro il messicano si trova a fare i conti con una realtà difficile che contrasta con lo spirito del brand che lo aveva accolto e che gli aveva anche rinnovato il contratto. I risultati però parlano chiaro e il ribaltone non è impossibile.