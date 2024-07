Rischio altissimo per Sinner, i tifosi tremano: può perderli tutti

Tremano i tifosi di Jannik Sinner, adesso il tennista azzurro rischia grosso: può perdere tutto, cosa sta succedendo

Non si placa il malumore, più che le polemiche, per l’assenza di Jannik Sinner ai Giochi olimpici di Parigi. Il forfait dell’azzurro, arrivato come un fulmine a ciel sereno nell’immediata vigilia delle Olimpiadi, ha creato tanta delusione nel cuore degli appassionati, e anche tra i suoi tifosi. Adesso è però arrivato il momento di voltare pagina e pensare al futuro. Anche perché in questo momento il numero uno al mondo rischia davvero grosso: nel giro di pochi giorni può perdere tutto.

Alle prese con il recupero dalla brutta tonsillite che lo ha costretto a dire addio ai Giochi olimpici di Parigi, Sinner sa benissimo che da agosto in poi non potrà più scherzare. Se nella stagione sul rosso aveva tanto da guadagnare in termini di ranking, sul cemento estivo e autunnale lo scorso anno Jannik ha fatto la differenza, costruendo di fatto molto del bottino che oggi gli consente di essere in vetta alla classifica.

Anche per questo motivo l’azzurro deve cercare di riprendersi e di ritrovare la condizione in fretta. Scavallata la settimana di Parigi, il tennista di San Candido sarà atteso infatti dal primo degli appuntamenti più importanti della seconda metà di stagione, il Masters 1000 del Canada in cui ha tantissimo da perdere e davvero poco da guadagnare.

Sinner rischia grosso, può perdere tutto: le ultime notizie allarmano i fan

Dopo il trionfo di Toronto del 2023, con la storica conquista del suo primo 1000 in carriera, Sinner dovrebbe tornare in Canada, a Montreal, come campione in carica, con l’ambizione di bissare un titolo che avrebbe un valore importantissimo per lui, sia in termini di ranking che di rilancio dopo le mezze delusioni di Parigi e Londra. Cominciare la strada di avvicinamento agli US Open con un trionfo in Canada sarebbe quindi fondamentale per Jannik, e non solo per difendere quei 1000 punti che in questo momento fanno la differenza tra lui e Novak Djokovic nella classifica ATP.

Il vero problema, ciò che maggiormente tiene in ansia i tifosi di Jannik, è che però al momento l’azzurro non è nemmeno certo di poter prendere parte all’Open del Canada. Molto dipenderà dalle sue condizioni fisiche, da tenere sotto osservazione dopo il forfait olimpico.

Dovesse mancare anche a Montreal, Jannik si ritroverebbe a perdere l’intero bottino di 1000 punti, e a quel punto dovrebbe sperare in un contemporaneo forfait di Nole e Alcaraz, impegnati in questa settimana a Parigi, per non rischiare di ritrovarsi con una classifica completamente stravolta.

Per poter mantenere al sicuro il suo primato nel ranking in vista dell’appuntamento di New York, non così lontano, Jannik dovrà quindi cercare non solo di partecipare al 1000 canadese, ma anche di andare più avanti possibile, a prescindere dal suo stato di forma in questo momento non ottimale. Altrimenti il rischio di perdere la vetta della classifica, di qui a poco, diventerebbe molto concreto.