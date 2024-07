Sinner, duro attacco agli haters: affondo pazzesco e stoccata ad Alcaraz

Jannik Sinner continua ad essere al centro delle polemiche per la rinuncia ai Giochi Olimpici di Parigi 2024

La decisione di Jannik Sinner di rinunciare alle Olimpiadi per una tonsillite non è piaciuta a tutti. Diversi tifosi italiani hanno criticato questa scelta con l’azzurro che è stato accusato di aver mostrato poco attaccamento verso la causa azzurra, diversi follower lo hanno criticato e qualcuno ha addirittura citato la storia dell’azzurro con la tennista Anna Kalinskaya.

I due hanno passato qualche giorno – circa una settimana fa – in Sardegna insieme e questo, unito alla rinuncia olimpica, ha messo alla gogna il giovane fenomeno azzurro. Non solo Jannik perchè alcuni hanno addirittura attaccato la Kalinskaya con la tennista russa rea di ‘distrarre’ l’italiano dal suo compito di brillare in campo. Ovviamente critiche assurde e paradossali, ma che sui social hanno visto sempre più protagonisti.

Nelle ultime ore un’ex tennista russa – connazionale della Kalinskaya – è intervenuta sulla vicenda e ha duramente criticato questa situazione. Stiamo parlando dell’ex campionessa Svetlana Kuznetsova, ex Top Ten e vincitrice del Roland Garros nel lontano 2009. La tennista ha criticato i fan italiani e ha avuto parole molto dure dinanzi ai media russi: “Sapevo che sarebbe andata a finire cosi, era ovvio che avrebbero dato la colpa ad Anna dopo il rifiuto di Sinner e la mancata partecipazione ai Giochi Olimpici”.

Kuznetsova netta sul caso Sinner: annuncio anche su Alcaraz

L’ex tennista ha motivato cosi le sue parole: “Le ragazze dei tennisti sono sempre sotto la luce dei riflettori, soprattutto di quelli più forti”. Parole che fanno discutere e Svetlana ha tirato in ballo anche la coppia composta da Paula Badosa e Stefanos Tsitsipas con la spagnola più volte criticata, soprattutto visto i recenti risultati di entrambi. Per Sinner è ancora peggio in quanto parliamo del numero uno al mondo.

Allo stesso tempo la Kuznetsova ha tirato in ballo un recente esempio, quello relativo al vincitore del Roland Garros e di Wimbledon Carlos Alcaraz, autentico protagonista del circuito in questo momento. La tennista ha ricordato che lo spagnolo è andato a festeggiare con gli amici ad Ibiza dopo la vittoria al Roland Garros e nessuno aveva detto niente, neanche visto gli imminenti successivi impegni.

La Kuznetsova quindi si chiede: “Senza la vittoria a Wimbledon la gente avrebbe criticato Alcaraz per le vacanze ad Ibiza? Ognuno è libero di scegliere come passare il proprio tempo libero”, Svetlana ha concluso cosi notando il fastidio per questa situazione.