Verstappen incastrato: il video svela tutto

Non è un momento semplice per il campione del mondo in carica Max Verstappen: c’è un video in particolare che lo incastrerebbe senza appello

Il pilota della Red Bull sta affrontando delle difficoltà nuove rispetto all’ultimo triennio e ora deve fare i conti con una McLaren davvero velocissima. Norris e Piastri sono una spina nel fianco che lo sta facendo innervosire.

Per capire come la Red Bull non sia più quello schiacciasassi che ci eravamo abituati a conoscere negli ultimi tre anni, basta vedere la faccia di Max Verstappen e il suo comportamento. Il campione del mondo in carica è molto nervoso. In Ungheria ha sofferto maledettamente la velocità delle due McLaren e si è ritrovato a dover fare i conti con qualcosa che non gli apparteneva da tempo: la frenesia.

Il numero uno ha risposto male al proprio box, ha provato a sistemare le cose da solo in pista, finendo però solo per fare peggio. Il contatto con Hamilton lo ha portato ad avere la peggio e a perdere le chance di podio, mentre i siparietti con l’ingegnere di pista Lambiase alla radio sono stati tutto un programma.

Serviva un chiarimento tra i due, anche perché non si tratta del primo screzio “pubblico” che viene registrato dai radio messaggi e questo non sta facendo bene nemmeno all’equilibrio del team. Super Max se l’era presa anche con la ‘stratega’ Hannah Schmitz, accusandola di avergli dato una strategia diciamo non ottimale, per edulcorare il concetto.

Verstappen e Lambiase a confronto: i due si parlano nel paddock di Spa – VIDEO

Arrivati a Spa c’è stata subito la brutta notizia per Verstappen della sostituzione della parte termica della power unit, la cosiddetta ICE. Questo comporterà una penalizzazione di 10 posizioni in vista della gara e di certo non rappresenta il modo migliore per affrontare delle McLaren di nuovo in palla.

Quello che ha colpito tutti nel paddock di Spa è stato il confronto tra Max e il suo ingegnere italo-britannico, Gianpiero Lambiase. Quest’ultimo lo aveva definito infantile per il suo modo di comportarsi durante il Gran Premio dell’Hungaroring e questo di certo non gli ha fatto piacere.

Il video trasmesso da SkySportF1 in attesa delle FP1 in merito a una conversazione tra Lambiase e @Max33Verstappen dopo quanto accaduto in gara a Budapest. Non è comunque certo che si stesse parlando dei team radio della gara magiara. #F1 #Verstappen #Lambiase #RedBull pic.twitter.com/maUIEKoQqS — RobertoF1 (@robertofunoat) July 26, 2024

Sembra che il colloquio avuto tra i due, anche piuttosto animato, possa aver dato una mano a chiarire alcuni aspetti non proprio limpidissimi. Vedremo se in chiave futura sarà la spinta di cui aveva bisogno il numero 1.