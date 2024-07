Federica Pellegrini ha detto sì: video-annuncio esplosivo da Parigi

Arriva l’annuncio ufficiale in diretta social da parte di Federica Pellegrini. La campionessa è pronta per una nuova – grande – esperienza

L’Olimpiade che si sta disputando in questi giorni a Parigi è la prima senza una stella del nuoto azzurro ed internazionale presente in vasca. Il riferimento va a, ovviamente, a Federica Pellegrini, la cui carriera si è interrotta un paio di anni fa con il ritiro arrivato dopo tantissimi trionfi.

La Pellegrini ha deciso di lasciare il mondo del nuoto, o quanto meno l’ambito agonistico dello stesso, per concentrarsi su altre attività. In primis ha pensato all’aspetto familiare, convolando a nozze con il suo ex allenatore Matteo Giunta. Un’unione dalla quale è nata la primogenita, Matilde.

Tanti anche gli impegni lavorativi dell’ex nuotatrice, la quale ha partecipato proprio con suo marito alla penultima edizione di Pechino Express, il reality trasmesso da Sky. Oltre a questo si è occupata di diverse iniziative legate al mondo del nuoto e non solo. Federica è infatti membro della commissione atleti del CIO, un’attività che prossimamente svolgerà insieme a un’altra che lei stesso ha annunciato.

Tutto confermato: nuova esperienza in TV per la Pellegrini

Federica Pellegrini ha scelto i propri canali social per annunciare la nuova avventura in televisione. L’ex stella del nuoto ha deciso di accettare la proposta della Rai e sarà una delle prossime concorrenti di Ballando con le Stelle, il talent show del sabato sera di Rai Uno condotto come sempre da Milly Carlucci.

Era da tempo, proprio da quando Federica aveva annunciato il ritiro dal nuoto agonistico, che la produzione di Ballando stava corteggiando la campionessa veneta. Dopo alcune titubanze e rinunce, la Pellegrini ha deciso di lanciarsi in questa nuova avventura a ritmo di danza, ufficializzando la sua partecipazione poche ore dopo l’annuncio di un’altra concorrente ovvero Federica Nargi.

Il tutto è stato confermato in un video da Parigi, in cui la Pellegrini e il marito Matteo Giunta hanno improvvisato un simpatico siparietto: “Amore non riesco a trovare le scarpe” – dice Federica. “Ma come, ne hai portate almeno 20 paia” – replica Giunta, mentre la nuotatrice chiarisce: “Mi servono quelle da ballo“, facendo intendere la sua partecipazione al talent della Rai.

Il video si conclude con Giunta che ammette di voler prima fare quattro chiacchiere con il ballerino che accompagnerà la Pellegrini nel programma che, verosimilmente, andrà in onda il prossimo autunno su Rai 1.