JOHNNY CHAN VS ERIK SEIDEL AL MAIN EVENT WSOP 1988

L'annata che abbiamo scelto è quella del 1988, così speciale da essere immortalata in un film di grande successo. Avrete probabilmente già indovinato il titolo ma, in caso contrario, ecco qualche indizio. Petra (l'attrice olandese Famke Janssen) è appena entrata nell'appartamento di Mike (Matt Demon). "Era un po' che non vedevo questo posto… è rimasto uguale", dice lei. Mike è seduto sul divano e, nonostante Petra sia particolarmente avvenente, non si gira. La sua attenzione è completamente catturata dal televisore: "Shh, guarda, questo è il momento. Questa è la mossa…". Petra si gira verso il televisore: sullo schermo ci sono Johnny Chan ed Erik Seidel impegnati una storica partita di poker. Matt: "Osserva la pazienza. Il controllo. Lascia perdere che sia imperscrutabile, quello è un dono. Conosce molto bene il suo avversario ed è disposto a fare check fino alla fine, rischiando di vincere zero con quelle carte. E' come se avesse già letto la trama. Ce l'ha in pugno". A questo punto anche Petra è ipnotizzata dall'azione. Il suo sguardo rimane fisso sullo schermo, quando replica a Mike: "World Series del 1988, vero?" Esatto: quello è proprio l'heads-up del Main Event delle World Series Of Poker 1988, trasmesso in diretta da ESPN. Per chi invece non conoscesse Petra e Mike, il rimando è a Rounders, il film più visto sul mondo del Texas Hold'em, del quale Mike McDermott è il protagonista principale, mentre Petra è un personaggio secondario ma comunque importante. L'action che i due osservano è l'ultima mano della partita tra Johnny Chan e Erik Seidel, quella che sta per incoronare il campione del mondo 1988. Ma chi sono Johnny Chan e Erik Seidel?