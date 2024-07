Li hanno beccati: Sainz sta firmando

Il futuro di Carlos Sainz in Formula 1 è in via di definizione: lo spagnolo si avvicina ad un nuovo team. Gli ultimi aggiornamenti

Uno dei principali tormentoni in questa calda estate di Formula 1 è certamente quello legato al futuro di Carlos Sainz. Dopo il mancato rinnovo con la Ferrari (che ha preferito affidarsi a Lewis Hamilton), il pilota spagnolo è chiamato a dare una svolta alla sua carriera e in queste ore, finalmente, la vicenda sembrerebbe in procinto di concludersi con una fumata bianca.

Lo ricordiamo, nel corso dei mesi la figura di Sainz è stata accostata a diverse scuderie. Le ipotesi più suggestive erano quello che volevano il figlio d’arte madrileno tra le fila di due acerrime rivali del Cavallino Rampante, vale a dire Mercedes o Red Bull. In entrambi i casi, però, la situazione non si è evoluta per il verso giusto. E allora, col passare delle settimane hanno cominciato a prendere quota altre piste, meno prestigiose ma altrettanto suggestive. Una in particolare.

F1, futuro alla Williams per Carlos Sainz? Le ultime dal paddock

Ci riferiamo alla pista che potrebbe portare il buon Carlos in quel di Grove, a bordo di una vettura targata Williams. Reduce da svariate stagioni al di sotto delle aspettative, la squadra britannica – 9 titoli costruttori e 7 titoli piloti dalla sua fondazione – è vogliosa di tornare a lottare ai vertici delle classifiche e ritiene Sainz l’uomo giusto per far decollare il proprio ambizioso progetto.

La trattativa tra Sainz e la Williams è in corso da circa un mesetto, come hanno confermato le due parti in causa in recenti interviste rilasciate alla stampa presente all’interno del paddock. Ma a che punto siamo? La notizia è che siamo al punto che la fumata bianca potrebbe arrivare da un momento all’altro.

A riferirlo sono i colleghi di ‘PlanetF1.com’, i quali affermano di aver visto il padre di Sainz e il manager di Carlos uscire dal motorhome della squadra britannica durante il weekend a Spa-Francorchamps. Stando al noto portale, è proprio nel fine settimana in Belgio che si sarebbero limati i possibili dettagli dell’affare e il matrimonio in questione potrebbe essere ufficializzato già nelle prossime ore. Staremo a vedere se effettivamente è così o se, magari, la visita dell’entourage dell’iberico in casa Williams sia stata solo di ‘cortesia’ o per manifestare altre volontà.