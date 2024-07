Michael Schumacher come non lo avete mai visto: VIDEO a sorpresa

Un bellissimo video che riguarda l’indimenticabile Michael Schumacher fa commuovere tutti

Sono passati circa dieci anni e mezzo da quando la vita di Michael Schumacher è cambiata radicalmente. Colui che è considerato uno dei piloti automobilistici più grandi di sempre, come dicono anche i numeri, è costretto oggi ad un’esistenza molto diversa, nella più completa privacy e senza potersi più mostrare al suo pubblico.

Tutta colpa dell’incidente assurdo subito durante una sessione di sci con la sua famiglia, durante le vacanze invernali del 2013. Schumacher si è schiantato su alcune rocce che sbucavano dalla neve, sulle alpi francesi, rischiando seriamente la vita. Gravi lesioni cerebrali, diversi interventi per ridurre gli ematomi, un lungo periodo di coma farmacologico.

Purtroppo da quel 28 dicembre 2013 Schumi non si è mai ripreso del tutto. Oggi vive nella sua villa di famiglia circondato dal calore dei suoi cari, ma senza poter tornare più quello di una volta. Sulle sue reali condizioni di salute vige la privacy più ristretta e solo pochi e selezionati amici fidati possono far visita a Michael.

Schumacher, il ‘folle’ video di 30 anni fa dall’Australia

Ogni tanto è bene però ricordare le grandi imprese di Michael Schumacher, quando era un pilota in piena attività e sapeva dominare i circuiti di tutto il mondo. Il Kaiser, così come era soprannominato ai tempi delle corse, vanta ancora il record di pilota più vincente di sempre (assieme a Lewis Hamilton) con ben 7 titoli mondiali in bacheca.

Intanto sui social, precisamente su X, è spuntato un vecchio video che farà sorridere ed emozionare i tanti tifosi di Schumi. Una testimonianza risalente a ben 30 anni fa esatti, quando il tedesco era ancora alla guida della Benetton, ben prima di diventare un simbolo della Ferrari. Le immagini sono del 13 novembre 1994, giorno in cui Schumacher conquistò ufficialmente il suo primo titolo mondiale in Formula 1. Era da poco finito l’ultimo GP di Australia, quando fu organizzato in onore di Michael un party per celebrare il trionfo con la Benetton.

13 november 1994. Michael Schumacher Championship party, at a night club in Adelaide.

pic.twitter.com/QFFibtr0AT — Raceliefhebber (Wouter)🧡🏎 (@raceliefhebber) July 27, 2024

Il video è davvero esilarante, perché si vede Schumacher entrare in un locale di Adelaide, dove si teneva allora il GP australiano, in tenuta casual ma con un tipico cappello della tradizione oceanica. Il Kaiser si scatena poi in balli e movenze, sulle note di alcune canzoni molto celebri degli anni ’90. Nel video si nota anche una giovanissima Cornnia Betsch, sua attuale moglie.

Qualche utente ha anche indicato una certa somiglianza con Crocodile Dundee, il celebre personaggio australiano dell’omonima commedia cinematografica. Un piacere rivedere uno Schumi giovane, forte e sorridente così.