Musetti da non credere: stravolta la sua vita

Lorenzo Musetti, uno dei tennisti italiani più talentuosi del momento, si è raccontato dopo le ultime buone prestazioni

Il tennis italiano sta vivendo un periodo davvero brillante, sia in ambito maschile e femminile. Basti pensare a Jannik Sinner giunto al primo posto del ranking mondiale, o a Jasmine Paolini che si è attestata nella top 10 della classifica WTA. Risultati positivi e tanto talento per i nostri sportivi che ci regalano sempre emozioni forti.

Tra i tennisti più sorprendenti e di talento attualmente in attività non si può non citare Lorenzo Musetti. Il 22enne nativo di Carrara sta tentando la scalata nel tennis che conta, avendo già messo in cantiere due tornei vinti e raggiungendo il piazzamento numero 17 nella classifica ATP. Le recenti ottime prestazioni, come l’accesso alle semifinali di Wimbledon, confermano il buon momento.

In questi giorni Musetti è stato impegnato in Croazia, nell’ormai noto torneo ATP 250 di Umago. Un bel percorso quello dell’azzurro, che si è però infranto in finale: dopo aver dominato la semifinale contro il ceco Mensik, il toscano si è dovuto arrendere al terzo set all’argentino Cerundolo. Ma ciò non cancella l’ottimo momento del nostro Lorenzo.

Musetti si confessa e vola alle Olimpiadi di Parigi

Ottimo percorso e annata che si sta rivelando molto proficua per Lorenzo Musetti, che a volte è stato anche citato per qualche imprecazione di troppo sul campo da tennis, che gli è costata i rimbrotti degli arbitri, fermo restando il valore tecnico di un ragazzo decisamente notevole.

Dopo Umago, il carrarese è volato direttamente a Parigi per le Olimpiadi 2024, dove rappresenterà uno dei punti forti del roster azzurro vista l’assenza di Sinner. Il debutto è arrivato contro l’insidioso Gael Monfils. Un turbinio di emozioni delle quali l’azzurro ha voluto parlare con una certa enfasi ai microfoni di ‘SuperTennis’.

“Credo di aver fatto vedere il mio gioco migliore. Naturalmente questo è un bel periodo per me ma non dimentico cosa c’è dietro. Ci sono stati tanti alti e bassi nella mia carriera; negli ultimi tre anni è cambiato tanto nella mia vita. Le cose succedono quando meno te le aspetti, per cui devi essere pronto a cogliere le occasioni e credo che le stia prendendo tutte, nel tennis e nella vita”.

Un Musetti sereno e positivo che dunque non intende fermarsi. Dopo la finale persa in Croazia si rimboccherà le maniche e cercherà di regalare nuove soddisfazioni a sé stesso ed ai tifosi di tennis in Italia.