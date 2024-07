Olimpiadi, stella dell’ippica espulsa da Parigi: video scandalo col cavallo

Olimpiadi di Parigi 2024, stella dell’ippica viene espulsa dai Giochi dopo la pubblicazione di un video che ha suscitato indignazione

Gli atleti e le atlete azzurre impegnati ai Giochi Olimpici di Parigi 2024 non stanno tradendo le aspettative. Dopo gli argenti e i bronzi, è arrivato anche il primo oro. Con un finale in crescendo Nicolò Martinenghi ha vinto la finale dei 100 metri rana battendo i grandi favoriti della vigilia, il britannico Adan Peaty, che puntava al tris di ori olimpici nella stessa specialità e distanza, e il cinese Qin.

Impresa storica, quella del ranista varesino, visto che Martinenghi, che con questo oro migliora il bronzo conquistato a Tokyo 2020, è appena il sesto italiano a laurearsi campione olimpico nel nuoto. Un oro che in campo maschile arriva a 24 anni di distanza (Sydney 2000) da quello di Domenico Fioravanti, sempre nei 100 rana.

Se, dunque, Nicolò Martinenghi, sovvertendo i pronostici, è riuscito nell’impresa di tramutare, come un novello alchimista, il bronzo di Tokyo nell’oro di Parigi, una stella dell’ippica si è ritirata poche ore prima dell’inizio ufficiale dei Giochi Olimpici di Parigi 2024 per un motivo che lascia senza parole.

La cavallerizza inglese Charlotte Dujardin si è ritirata da tutte le competizioni dopo essere finita sotto indagine per un video, datato 2020, nel quale è immortalata mentre colpisce ripetutamente con una frusta un cavallo durante una sessione di allenamento di un cavaliere. Secondo l’agenzia britannica PA, il predetto video è a corredo della denuncia alla Federazione Internazionale degli Sport Equestri (FEI) e alla Federazione Equestre Britannica (FEB) sporta da un avvocato olandese per conto di un suo cliente.

Provvisoriamente sospesa da tutti gli eventi sotto la giurisdizione della Federazione in attesa dei risultati delle indagini, la Dujardin si è prontamente scusata per aver commesso ‘un errore di valutazione’: “È emerso un video di quattro anni fa che mi mostra mentre commetto un errore di valutazione durante una sessione di allenamento. È comprensibile che la Federazione Internazionale degli Sport Equestri (FEI) stia indagando, quindi ho preso la decisione di ritirarmi da tutte le competizioni – compresi i Giochi Olimpici di Parigi – mentre questo processo ha luogo“.

Anche se quanto mostrato dal video in questione “non riflette il modo in cui alleno i miei cavalli e i miei studenti“, Charlotte Dujardin ammette che non ci sono scusanti per il suo comportamento e perciò non cerca alibi: “Mi vergogno profondamente anche perché avrei dovuto dare un esempio migliore“.

Charlotte Dujardin, Britain’s joint-most decorated female Olympian, has been provisionally suspended & will not compete at Paris 2024.

This video has emerged of the dressage star which she said showed her ‘making an error of judgement’. pic.twitter.com/PQ9rPQTD04

— Good Morning Britain (@GMB) July 24, 2024