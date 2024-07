Parlanti dalla Serie C al Feyenoord: lascia la Triestina e vola in Olanda

Gabriele Parlanti vola in Olanda, direttamente dalla Serie C: il ligure classe 2004 passa dalla terza serie italiana a uno dei club simbolo del calcio olandese, che lo girerà poi in prestito in seconda serie locale.

Nella stagione 2022/23 è stato fra i protagonisti della vittoria in Serie D e lo scorso anno fra i più positivi della salvezza raggiunta ai playout. Su di lui si è espresso, come riporta Genova24.it Paolo Mancuso, ex direttore sportivo del Sestri Levante e ora al Vado. “Lo avevo prelevato quando giocava nell’Academy dell’Entella – racconta -. Parlanti è un ragazzo che ha sempre lavorato a testa bassa con una famiglia seria alle spalle. La sua voglia di arrivare gli ha fatto raggiungere questo risultato. A differenza di molti ragazzi, non è uno che ha voluto tutto e subito, anche economicamente. Ha una forza di volontà incredibile e penso che potrà arrivare a certi livelli. Mister Barilari lo ha formato e lo ha fatto diventare un grande giocatore. Non vedo l’ora di vederlo giocare con la maglia del Feyenoord”.