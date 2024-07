Soulé, visto che roba? All’entusiasmo di Roma, De Rossi somma le idee

I video che circolano da ieri sera provenienti dall’aeroporto di Fiumicino fanno un certo effetto: Matias Soulé e Florent Ghisolfi che non riescono a farsi strada per andare a Trigoria, letteralmente immersi dal bagno di folla dei tifosi festanti. Quando si parla dell’amore incondizionato dei tifosi: i giallorossi hanno sempre avuto entusiasmo per il proprio club a prescindere dai risultati, ma queste immagini testimoniano che questa volta c’è qualcosa di più.

De Rossi aggiunge il piano: gioco e idee precise.

L’entusiasmo di sempre si diceva, unito al fatto che la Roma ha appena messo a segno un grande colpo, prendendo un giocatore seguito in Premier League e che molti tifosi bianconeri non avrebbero voluto veder partire, dopo averne apprezzato le gesta e la crescita a Frosinone. De Rossi a Roma ha portato una volontà precisa: quella di inseguire l’obiettivo di dominare gioco e avversario, attraverso un atteggiamento propositivo, che non è quello di voler andare ad attaccare ad ogni costo, ma piuttosto di non buttare via la palla, di non concedere nulla alla paura.

Paura? Ci pensano gli argentini. E Dovbyk…

E quando ci sarà da fare i conti con la paura, dovrà subentrare la fantasia e la sfrontatezza degli argentini Dybala e Mati: a loro il compito di far nascere un’intesa basata sulla tecnica e sull’imprevedibilità. Perché gli schemi arrivano fino ad un certo punto, ma nell’ultimo quarto serve anche l’estro. Ed i gol, che nella capitale sperano siano affidati all’ultimo capocannoniere della Liga…